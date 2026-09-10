“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı

“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. “Aşkım”, “hayatım” ve “bebeğim” hitaplarının yer aldığı mesajların incelenmesiyle Acar'ın, fiilen çalışmadığını söylediği bir şirkette iki yıl boyunca sigortalı gösterildiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile dosya kapsamında para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki yazışmalar gün yüzüne çıktı. İkili arasındaki mesajlar, Acar'ın fiilen çalışmadığı bir şirkette usulsüz şekilde sigortalı gösterildiğini ortaya koydu.

WHATSAPP MESAJLARINDA DİKKAT ÇEKEN HİTAPLAR

Yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, tutuklu İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki iletişim kayıtları tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp mesajlarında “Aşkım”, “hayatım”, “bebeğim” hitaplarının yer aldığı görüldü. Mesajların geriye dönük incelenmesi sonucunda, İsmail Yetişkin’in talebi doğrultusunda Sultan Acar'ın, Zeki Seyyar isimli şahsa ait bir şirkette iki yıl boyunca sigortalı olarak gösterildiği anlaşıldı.

FİİLEN ÇALIŞMADAN YAPILAN SGK KAYDI İTİRAF EDİLDİ

Soruşturmanın en belirgin usulsüzlük başlıklarından biri olan sigorta kaydı, ortaya çıkan mesajlaşmalarla da doğrulandı. İncelenen kayıtlarda Yetişkin’in Acar'a yönelik, “Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor” şeklindeki mesajı süreci gözler önüne serdi.

Sultan Acar’ın alınan ifadesi, bu mesajlaşmanın perde arkasını aydınlattı. Acar, sigorta işleminin İsmail Yetişkin’in devreye girmesi sayesinde onun arkadaşı olan Zeki Seyyar’a ait iş yerinden yapıldığını beyan etti. Kurumda fiilen hiç çalışmadığını ve Zeki Seyyar’ı sadece bir kez gördüğünü açıkça itiraf eden Acar, sigorta masraflarını ise kendisinin karşıladığını söyledi. Acar'ın bu itirafıyla birlikte, kayıtlardaki “Zeki yanımda, senin sigortan...” konuşmasının Yetişkin aracılığıyla sağlanan SGK kaydıyla ilgili olduğu resmen tutanaklara geçmiş oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsmail Yetişkin, Sultan Acar, Seferihisar, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem “Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede “öncülük“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede "öncülük" mesajı
Rusya’dan korkutan çatışma açıklaması ’Hazırız’ diye duyurdular Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 14:04:05. #.0.2#
SON DAKİKA: “Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement