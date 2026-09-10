Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj - Son Dakika
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Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj

Alex de Souza\'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla yaşadığı Şampiyonlar Ligi anılarından derbi performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Brezilyalı efsane, Fenerbahçe taraftarına ise özel bir teşekkür göndererek, “Bana ve aileme gösterdikleri ilgi inanılmayacak kadar güzeldi ve hâlâ devam ediyor” dedi.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği yılları ve taraftarlarla arasındaki bağı anlattı. Şampiyonlar Ligi'ndeki unutamadığı karşılaşmayı da açıklayan Alex, tercihini CSKA Moskova maçından yana kullandı.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ CSKA MAÇIYDI"

Alex, Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktığı geceyi unutamadığını belirterek şunları söyledi:

“Birçok an var. Benim için en önemlisi CSKA maçıydı. O maç öncesi Fenerbahçe henüz grup aşamasını geçmeyi başaramamıştı. O gün Inter deplasmanda PSV ile oynuyordu. Bizim kendi sonucumuzu almamız gerekiyordu.”

"O GOLDE STADYUM SALLANDI"

Karşılaşmada attığı golü ve Uğur Boral'a yaptığı asisti anlatan Alex, o geceyi şu sözlerle hatırladı:

“İlk yarı 1-0 geriye düştük, ilk yarının sonunda ceza sahası dışından attığım golle beraberliği yakaladık. O golde stadyum sallandı. Ardından Uğur Boral'a bir pas verdim ve 2-1 öne geçtik. Maçı 3-1 kazanıp turu geçtik. O gecenin hatırası hâlâ çok canlı benim için.”

Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj

KADIKÖY'DE LIVERPOOL'U SEÇTİ

Kadıköy'de hangi rakibe karşı yeniden forma giymek istediği sorulan Alex, Liverpool'u seçerek esprili bir yanıt verdi:

“Liverpool'u seçerdim. 49 yaşındayım, bu kilomla fazla yardımcı olamam. O yüzden kanepede oturup izlemek ve güçlü bir şekilde destek vermek daha iyi olur.”

FENERBAHÇE'NİN DERBİ PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin derbi performansına ilişkin de konuşan Alex, kulübün içindeki gelişmeleri yakından bilmediğini vurguladı:

“İzledim. Buradan bir şey söylemek zor. Kulüp içinde işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum. Kulüp içindeki referansım Talisca'ydı, onunla çok konuşurdum. Talisca artık orada değil, Talisca ayrıldı.”

Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj

Alex sözlerini, “Fenerbahçe'ye baktığımda az bir şey bilen bir taraftar gibi bakıyorum. Uzaktan izliyorum ve her şeyin olumlu gitmesini çok istiyorum” diyerek sürdürdü.

"AYNI ZEVKİ YAŞAMALARINI DİLİYORUM"

Fenerbahçe'de geçirdiği döneme de değinen Brezilyalı efsane, mevcut futbolculara şu mesajı gönderdi:

“Yukarıya bakıp Fenerbahçe formasını bu kadar uzun süre giyme ve bu kadar sevgi görme fırsatı verdiği için Allah'a şükretmek gerekiyor. Bugün buradaki oyuncuların aynı zevki, aynı tatmini yaşamalarını ve benim oradayken hissettiğim saygı ve sevgiyi onların da hissetmelerini diliyorum.”

"MUHTEŞEM BİR DÖNEMDİ"

Sarı-lacivertli formayla geçirdiği yılları “muhteşem” olarak nitelendiren Alex, “Sekiz yılı aşkın muhteşem bir dönemdi ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bazen işe yaradı, bazen o kadar da değil. Ama taraftara olan sevgim ve saygım, onların bana gösterdiği sevgi ve saygı her zaman çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj

FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Alex, açıklamalarını Fenerbahçe taraftarına özel bir mesajla tamamladı:

“Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğim şey gerçekten bir teşekkür, çünkü bana ve aileme gösterdikleri ilgi inanılmayacak kadar güzeldi ve hâlâ devam ediyor.”

Alex De Souza, Fenerbahçe, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj - Son Dakika

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