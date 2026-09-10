Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu

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Kudüs'te bebeklere yönelik meyve pürelerine sakinleştirici ve anestezik etkili maddeler enjekte ettiği öne sürülen İsrailli şüpheli gözaltına alındı. Olay nedeniyle 5 çocuk hastaneye kaldırılırken polis, şüphelinin ürünlere müdahale ettikten sonra yeniden market raflarına bıraktığını değerlendiriyor.

Kudüs'te haziran ayında bazı çocukların zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılması üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis, Prinok marka bebeklere yönelik meyve pürelerine ilaç karıştırıldığı şüphesiyle ülkenin güneyinde yaşayan 40'lı yaşlarındaki Yan Shemla'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin tutukluluk süresi soruşturma kapsamında uzatılırken olayın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı.

ÜRÜNLERİ ALIP İLAÇ ENJEKTE ETTİĞİ ŞÜPHESİ

Soruşturmadaki son bulgulara göre şüphelinin Kudüs'teki Zol U'Begadol marketlerinin şubelerine girdiği, bebeklere yönelik meyve püresi kavanozlarını raflardan aldığı ve ürünlere ilaç enjekte ettikten sonra yeniden raflara bıraktığı değerlendiriliyor.

Ekteki yaklaşık 10 saniyelik güvenlik kamerası görüntülerinde de bir kişinin market koridorunda rafların bulunduğu bölümde dolaştığı ve daha sonra elinde bir ürünle uzaklaştığı görülüyor. Ancak görüntü tek başına ürünün içine herhangi bir madde enjekte edildiğini göstermiyor.

BEBEKLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay haziran ayında Kudüs bölgesinde çocukların halsizlik, aşırı uyku hali ve tepkisizlik gibi belirtiler göstermesinin ardından ortaya çıktı.

Hastanede yapılan incelemelerde çocukların kanında benzodiazepin grubu maddelere rastlandı. Ardından çocukların tükettiği Prinok marka meyve püreleri incelemeye alındı.

Laboratuvar testlerinde bazı kavanozlarda klonazepam ve lorazepam tespit edildi. Bu maddeler sakinleştirici etkileri bulunan ve reçeteli ilaçlarda kullanılan benzodiazepin grubu etken maddeler arasında yer alıyor.

5 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İsrail Sağlık Bakanlığının soruşturma sırasında yaptığı açıklamaya göre iki ayrı olay kapsamında 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların tamamının daha sonra taburcu edildiği bildirildi.

Olayın ardından ürünlerin satıldığı Kudüs'teki iki market şubesi geçici olarak kapatılırken çok sayıda ürün üzerinde inceleme yapıldı.

POLİS GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Soruşturmanın son aşamasında polisin, şüphelinin marketlerdeki hareketlerini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştığı bildirildi. İsrail basınındaki son haberlere göre polis, görüntülerin şüphelinin ürünleri raflardan alıp müdahale ettikten sonra geri bıraktığı yönündeki şüpheyi desteklediğini değerlendiriyor.

Şüpheli hakkında hayatı tehlikeye atacak şekilde zehir kullanma, hırsızlık ve ilaçların ihmalkâr şekilde kullanılması gibi suçlamalar araştırılıyor.

NEDEN YAPTIĞI HÂLÂ BİLİNMİYOR

Soruşturmadaki en büyük soru işareti ise şüphelinin bunu neden yaptığı. Polisin şu ana kadar olayın nedenini belirleyemediği bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre polis, olayda milliyetçi bir saik tespit etmedi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluğu bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine yapılan psikiyatrik değerlendirmede şüphelinin gözaltında tutulmaya uygun olduğuna karar verildi.

Savcılığın şüpheli hakkında iddianame hazırlığı yaptığı belirtilirken polis, olayda başka kişilerin rolünün bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

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Son Dakika Kudüs Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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