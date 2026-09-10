Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe'de kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlık silahlı saldırıya dönüştü.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı M.T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat E.A.S. ise ağır yaralandı. 

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

BİNADAN ETRAFA ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Özel harekat polislerinin olay yerindeki müdahalesi müdahalesi sürüyor.

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı


ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. 

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, kiracı, Kavga, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • tolga karabulut tolga karabulut:
    türkiye yüzyılı dışarıda çeteler enflasyon 8 senedir düşmüyor mazot 90 tl kiralar 35 bin maaşlar 28 bin hamd olsun enflasyona kimseyi ezdirmedik 45 6 Yanıtla
  • fevzi ermiş fevzi ermiş:
    utanmadan bir de sizin yaptığınız yorumlara Dis Like atıyorlar hangi akla 9 0 Yanıtla
  • {Kışlalılar cemiyeti} null {Kışlalılar cemiyeti} null:
    ev sahipleri çok vicdansizlar .10 000 TL den direk 25 000 diyorlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
“İmamoğlu maç izleyemeyecek“ iddiasına yalanlama geldi "İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:22
Okan Buruk’u çılgına çeviren hakem için Galatasaray’dan olay karar
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
12:07
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:24:33. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement