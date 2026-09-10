Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlık silahlı saldırıya dönüştü.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı M.T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat E.A.S. ise ağır yaralandı.

BİNADAN ETRAFA ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Özel harekat polislerinin olay yerindeki müdahalesi müdahalesi sürüyor.





ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER