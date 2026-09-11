Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Roma maçıyla başlayan İsmail Kartal krizi ayrılıkla sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, tüm görüşmelere rağmen kararını değiştirmedi. Fenerbahçe ile 65 yaşındaki teknik direktörün yolları ayrıldı.

ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA BOMBASI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra döndüğü gecede Roma'yı konuk etti. İtalyan ekibi 39. dakikada Bryan Cristante ile öne geçerken, Fenerbahçe 48. dakikada Archie Brown'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal ise beklenmedik şekilde istifasını açıkladı.

Kartal, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" sözleriyle de kararındaki kararlılığını ortaya koydu.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklaması Fenerbahçe'de büyük hareketliliğe neden oldu. İstifadan önceden haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararını kabul etmediğini açıkça söyledi. Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" dedi.

Fenerbahçe Başkanı daha sonra çok net ifadeler kullanarak, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" sözleriyle deneyimli teknik adamın görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.

ŞİŞE OLAYINI ANLATTI

Aziz Yıldırım, Kartal'ı istifaya götüren süreçten bahsederken Roma karşılaşmasında tribünden yaşanan olaya da dikkat çekti. Yıldırım, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı. Kartal'ın üzerinde büyük bir baskı olduğunu savunan Yıldırım, "Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

KARTAL KARARINDAN DÖNMEDİ

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına ve yapılan görüşmeye rağmen İsmail Kartal'ın istifa kararında değişiklik olmadı. Deneyimli teknik adam bugün saat 12.00'de başlayan takım antrenmanı için Samandıra'ya gitmedi. Oğuz Çetin'in Kartal'a telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle ilk etapta temas kuramadığı belirtildi.

OĞUZ ÇETİN ANADOLU KAVAĞI'NA GİTTİ

İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek isteyen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, saat 12.00 sıralarında Samandıra'dan ayrıldı. Çetin daha sonra Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na giderek deneyimli teknik adamla yüz yüze görüştü.

2 SAATLİK İKNA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Fenerbahçe cephesi Kartal'ın görevine devam etmesi için çaba gösterse de deneyimli teknik adam istifa kararından vazgeçmedi. Böylece Aziz Yıldırım'ın devam etmesini istediği ve Oğuz Çetin'in ikna etmek için uzun süre görüştüğü İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

GAZİANTEP FK MAÇINDA KUYT BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından gözler takımın başına kimin geçeceğine çevrildi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.

Böylece Roma karşılaşmasının ardından başlayan ve Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmemesine rağmen devam eden süreç, İsmail Kartal'ın kararından dönmemesiyle ayrılıkla noktalandı.