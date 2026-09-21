Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

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Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana’da ziraat sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Adana’da ziraat sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

İÇERİ GİREN ÇALIŞANLAR DEHŞETLE KARŞILAŞTI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahalle D-400 karayolu üzerinde bulunan ziraat işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cevdet Abay (63), yazıhanesinde oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Çalışanlar içeri girdiklerinde Abay’ı tabancayla vurulmuş halde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kasık bölgesinden vurulan Cevdet Abay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca bulundu. Ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Abay’ın yapılacak otopsisi ve iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından durumun netlik kazanacağı öğrenildi. 

Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: AA
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