Okan Buruk, 4-0\'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

Süper Lig'in 6. haftasında alınan 4-0'lık ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de radikal değişiklikler yapacak.

SAKAT İSİMLER GERİ DÖNECEK

Taşların yerinden oynadığı Galatasaray'da deneyimli teknik adamın ilk hamlesi, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma katılmasıyla gerçekleşecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda Osimhen ve Lemina’nın Kasımpaşa maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılırken, Singo’nun durumuna maç döneminde bakılacak.

4 İSİM YEDEK KULÜBESİNE

Okan Buruk'un planları arasında dikkat çeken bir diğer hamle ise orta saha ve hücum hattındaki rotasyon olacak. Genç yetenek Batrakov’u yeniden ilk 11’e monte etmeyi hedefleyen Buruk’un, beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü kulübeye çekmesi bekleniyor. Savunmadaki aksaklıkların ardından defansın göbeğinde de değişime gitmeyi planlayan başarılı çalıştırıcı, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyunduracak.