Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti - Son Dakika
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Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

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Okan Buruk, 4-0\'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti
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Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan oyuncuların geri dönmesiyle ilk 11'de radikal değişiklikler yapacak. Bu doğrultuda Osimhen ve Lemina'nın Kasımpaşa maçında sahada olması beklenirken, Leroy Sane, Gabriel Sara, Deniz Gül ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekilmesi planlanıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında alınan 4-0'lık ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de radikal değişiklikler yapacak.

SAKAT İSİMLER GERİ DÖNECEK

Taşların yerinden oynadığı Galatasaray'da deneyimli teknik adamın ilk hamlesi, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma katılmasıyla gerçekleşecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda Osimhen ve Lemina’nın Kasımpaşa maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılırken, Singo’nun durumuna maç döneminde bakılacak. 

Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

4 İSİM YEDEK KULÜBESİNE

Okan Buruk'un planları arasında dikkat çeken bir diğer hamle ise orta saha ve hücum hattındaki rotasyon olacak. Genç yetenek Batrakov’u yeniden ilk 11’e monte etmeyi hedefleyen Buruk’un, beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü kulübeye çekmesi bekleniyor. Savunmadaki aksaklıkların ardından defansın göbeğinde de değişime gitmeyi planlayan başarılı çalıştırıcı, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyunduracak. 

Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti
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    Yorumlar (3)

  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    yönetim uyuyor. okanı görevden almaları mecburiyettir yoksa vay gs nin haline gelen 5 giden 5 atar 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    yedeğe çekmek çözüm mü. 15 milyon euro maaşını ödemiyor muyuz. yabancı konntenjanını işgal etmiyor mu. 3 0 Yanıtla
  • solomonexpert42 solomonexpert42:
    GS DİREKT TÜM MAÇLARDA HÜKMEN MAĞLUP SAYILSIN 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti - Son Dakika
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