Fenerbahçe\'de Mert Müldür ameliyat oldu! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Süper Lig devi Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

MERT MÜLDÜR OPERASYON GEÇİRDİ

Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

A Spor'da yer alan habere göre; Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.