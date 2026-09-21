Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

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Bologna\'dan 4 maçta kovulan Tedesco\'nun yeni takımı belli oluyor
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Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach, Bologna'nın 4 maçta görevine son verdiği İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşmaya çok yakın.

Süper Lig devi Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Serie A ekibi Bologna’nın başına geçen ancak İtalyan kulübündeki kariyeri yalnızca 4 maç süren Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor.

BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNÜYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bundesliga’da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçından da mağlubiyetle ayrılan Borussia Mönchengladbach, teknik direktör koltuğu için Tedesco ile görüşmelerde son aşamaya geldi. İtalya dönemini hızlıca geride bırakmak isteyen Tedesco, Almanya'ya dönmeye ve Mönchengladbach'ın başına geçmeye oldukça sıcak bakıyor. Tedesco, Almanya'da Leipzig ve Schalke 04'ü çalıştırmıştı. 

Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

BOLOGNA PERFORMANSI

Bologna'da çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremeyen 41 yaşındaki Tedesco'nun görevine son verilmişti.

Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulübe veda eden genç teknik adam, Fenerbahçe’de 45 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Tedesco, Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek zafere ulaşmıştı. 

Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor
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SON DAKİKA: Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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