İstanbul\'da kentsel dönüşüm kazası: Komşu dairenin duvarı yatağın üstüne yıkıldı

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın duvarının bir bölümü çöktü. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin duvarından kopan parçalar, odadaki yatağın üzerine düştü. Daire sahibi Eren Ulaş, "Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı, duvar parçası üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi. Tamamen tesadüfler sonucunda atlatılmış bir durum ve kaza" dedi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın duvarının bir bölümü çöktü. Duvardan kopan parçalar, apartmanın 3'üncü katındaki dairede bulunan odaya düştü. Bu sırada evde bulunan Ulaş ailesi, çıkan gürültünün ardından odaya yöneldi. Kardeşinin yatağının üzerinde duvar parçalarını gören Eren Ulaş ve ailesi durumu ekiplere bildirdi. Yıkım çalışmasını gerçekleştiren kişiler ise açılan boşluğu geçici olarak çuvalla kapattı.

KARDEŞİM 5-10 DAKİKA GEÇ UYANSAYDI ÜSTÜNE GELEBİLİRDİ

Eren Ulaş, "Ben evden çalışan birisiyim. Uyandım, kahvaltımı yaptım, daha sonra evden çalışmaya başlamıştım. Aslında olay olduğunda toplantıdaydım. Önce çok büyük bir gürültü geldi. Yan binada yıkım olduğu için gürültünün normal olabileceğini düşündüm. Kardeşlerimin sesini duydum, Kardeşlerim 'duvara girdiler' diye bağırıyorlardı. Ben de üstüne onu duyunca toplantıyı yarıda kestim ve yanlarına gittim. Yanlarında gittiğimde yıkılmış duvarı gördüm. Onlar da şaşırmış ve korkmuştu. Odada kardeşimin yatağının üstünde kocaman bir duvar parçası vardı ve odanın duvarında çok büyük bir boşluk açılmıştı. Odaya geldiğimde kardeşim odada değildi ama normalde geç uyanan da insanlar. O sırada büyük ihtimalle uyuyor da olabilirlerdi. Daha olay olmadan 5-10 dakika önce yataktan kalkmışlar. Sadece 5-10 dakika ile kaçırılmış aslında. Kardeşim 5-10 dakika farkla zarar görebilirdi. Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı eğer, duvar parçası gerçekten üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi. Tamamen tesadüfler sonucunda atlatılmış bir durum ve kaza. Hayati tehlikesi olabilirdi" dedi.

ODADA ÇUVALLA KAPATILMIŞ KOCAMAN BİR BOŞLUK VAR

Ulaş, "Olayı öyle görünce biz direkt belediyeyi yetkili kurumları aradık. Yıkım yapan insanlar eve gelip durumu incelediler. Ama henüz belediyeden gelen bir zabıta yok, tutanak tutan kimse olmadı. Daha sonra polisi aramamız gerektiğini söylediler. Polisi aradık, polis bir şey yapamadığını söyledi. Zabıtanın tutanak tutması gerektiğini söyledi. Aslında şu an yetkili makamlardan da bir destek alabilmiş değiliz. Yıkımcılar yıkılan parçaları topladılar, orayı temizlediler. Daha sonra da yıkım devam ederken içeri toz girmesin diye oraya bir çuval çektiler ve yıkım bittikten sonra da duvar öreceklerini söylediler ama şu an gerçekten odada kocaman çuval ile kapatılmış bir boşluk var" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ BİR YIKIM OLUYOR, BİNANIN DURUMUNU BİLMİYORUZ

Eren Ulaş, "Kötü bir kentsel dönüşüm oluyor. Şuan da kötü bir yıkım oluyor. O yüzden binanın durumu nedir açıkçası bilmiyorum ama insanı tedirgin ediyor. Bu konunun çözümü için yetkililerden destek bekliyoruz, yardım talep ediyoruz. Bu durumun ne kadar süreceği sonuçta belli değil. Bize onaracaklarını söylediler ama şu ana kadar tutulmuş resmi bir tutanak yok. Çünkü gelen resmi bir makam da olmadı. O yüzden biz de bekliyoruz. Etkilendik, insan doğal olarak kendini tedirgin hissediyor. Şu an binanın başka bir yerinde hasar var mı bilmiyoruz. Bu yıkımın binaya bir etkisi var mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını talep ediyoruz" dedi.