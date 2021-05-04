Son Dakika Zeytinburnu Haberleri

13:01 ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU Kapı kapı dolaştı bütün binayı boşalttıHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü.

12:22 "Kapanma olmaza pazar kurulacaktı" Zeytinburnu'nda çöken boş binanın bulunduğu sokakta Perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı.

11:11 Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araç göçük altında kaldı Kısa süre önce binaya girip hemen çıkan şahıs ölümden kıl payı kurtuldu Yıkılan bina drone ile havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü.

10:59 Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10:43 Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kaldı. Öte yandan binanın çöktüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

09:38 Son dakika haberleri! Trafik kazasında taksirle ölüme sebebiyet veren şoföre 24 ay taksitli para cezası Son dakika haberine göre Rize'de 2 yıl önce gerçekleşen trafik kazasında yanındaki arkadaşının ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne mahkeme bin 140 gün üzerinden günlüğü 20 liradan hesaplanarak 22 bin 800 lira ödemesine hükmetti.

13:58 Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı - Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı Zeytinburnu'nda Otobüsün arkasına takılan patenli gençler kamerada Zeytinburnu'nda sokağa çıkma yasağında otobüsün arkasına takılan ve canlarını hiçe sayan patenli gençler kameralara yansıdı.

10:00 İSTANBUL'DA ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON İSTANBUL genelinde aranan kişilere yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

09:53 Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada Sigara dolabını açarken reyon üstüne düştü İlerlemekte zorluk çekince sigara dolabını bir otomobilin üzerine bırakan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın...

16:48 İstanbul sahilleri deniz salyasıyla doldu Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul sahillerini doldurmaya başladı.

11:09 İstanbul'da adaylar ALES-1 sınavına girdi İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapılıyor.

10:03 İstanbul sahilleri deniz salyasıyla doldu Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul sahillerini doldurmaya başladı.

15:24 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Selahattin Demirtaş hakkında 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da yapılan Nevruz etkinliğindeki konuşması gerekçesiyle İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 4 yıl 8 aylık ceza, avukatlarının itirazların rağmen Yargıtay tarafından onandı. O dönem BDP Eş Başkanı olan Demirtaş yaptığı konuşmada, öldürülen PKK'lı teröristlerden "şehit" diyerek bahsetmiş, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılan davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

08:50 GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ Zeytinburnu'nda görev dönüşü evine giden bekçi, motosiklet çalan şüpheliyi kovalamaca sonucu ensesinden yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

12:28 Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı Son dakika haberi... İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

13:24 İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için uzmanlardan neredeyse her gün art arda uyarılar gelirken, kentte tüm hazırlıklar da 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte hazırlanan eylem planına göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolları aktif olarak kullanılacak.

10:51 Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ni hizmete aldı.

10:26 Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi 0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği "Gelişim Değerlendirme Ünitesi", Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde hizmete girdi.

22:47 İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı.

14:13 Polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

20:08 İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar Dört ayrı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı Operasyon polis kamerasına yansıdı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken,...

11:49 İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

11:35 Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

09:59 Zeytinburnu Belediyesi, şehirciliğin gelişimi için "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesini başlatıyor Zeytinburnu Belediyesinin kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi, hayata geçiyor.

09:33 Şehirciliğin Gelişimi İçin "Kent Çalışmaları Ödülleri" Zeytinburnu Belediyesi'nin kent yönetim sistemi içerisinde, daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi hayata geçiyor.

11:43 KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI ? Pandemi sürecinde çok tüketilen sirkenin evde yapımı ile ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet ve Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyinin yapımını da anlattı.

09:04 Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar ZEYTİNBURNU Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı.

14:41 Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Şehrin Kitabı' Şair Cahit Koytak'ın şiir çalışmalarının yer aldığı 400 sayfalık 'Şehrin Kitabı' Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat tarafından yayınlandı.

12:00 Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk olan iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, evlat edineceklerini açıkladı. Yurt dışında işlemler başladıklarını söyleyen Ciğerci, ikiz çocuk istediklerini belirtti.

10:34 Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı İşçilerin devam eden çalışması ve geminin son hali havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran geminin parçalanma işlemleri devam ediyor.

12:33 Son dakika haberi! Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar Gelen son dakika haberine göre Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar Testleri pozitif çıkan karantinadaki 7 hasta, kaçak yollarla yakınlarının cenazesine katıldı İstanbul'da ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıktığı için karantinada olması gereken 7 hasta, aynı araç...

18:13 Son dakika haberleri | ZEYTİNBURNU'NDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Edinilen son dakika haberine göre Ersan SAN İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda bir iş merkezinin 3'üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

17:02 İstanbul'da baharın gelişi fesleğen dağıtılarak kutlandı Zeytinburnu Belediyesi'nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı.

16:10 Zeytinburnu'nda sokaklar fesleğen kokusuyla baharı karşılıyor Zeytinburnu Belediyesi'nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı.

15:53 İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tüm Türkiye'de kısıtlamalar yaşandı. koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul olarak belirlendi. Peki, İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?

15:03 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda koronavirüsün yayılımı açısından en riskli 8 ilçenin; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğunun altı çizildi.

14:51 Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi İstanbul Tabip Odası'nın hazırladığı raporda koronavirüsün yayılımı açısından en riskli 8 ilçenin; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu olduğu ifade edildi. Raporda, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğuna da dikkat çekildi.

14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti İstanbul Cihangir'de Finlandiyalı kadına güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden ve Sancaktepe'de yakalanan 19 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Eminyette suç kaydı olmayan şahsın suçunu kabul ettiği ve ilk ifadesinde, "Kadın hoşuma gitti, bir an gaflete kapıldım" dediği ortaya çıktı.

10:02 Son dakika haberi! Suriyeli gruba kurşun yağdıran ve bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriyeli gruba kurşun yağdıran ve bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında Sanık Metin Gunal: "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" Zeytinburnu'nda küfür nedeniyle çıkan kavgada kurşun yağdıran ve Suriyeli Abdulkader Daoud'in ölmesine sebep olan sanık Metin Gunal'ın yargılanmasına başlandı.