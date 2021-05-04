Son Dakika Zeytinburnu Haberleri

- 13:17 İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine...
İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu'nda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine başlandığını bildirdi.
- 13:01 ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU
Kapı kapı dolaştı bütün binayı boşalttıHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü.
- 12:22 "Kapanma olmaza pazar kurulacaktı"
Zeytinburnu'nda çöken boş binanın bulunduğu sokakta Perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı.
- 11:11 Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araç göçük altında kaldı Kısa süre önce binaya girip hemen çıkan şahıs ölümden kıl payı kurtuldu Yıkılan bina drone ile havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü.
- 11:03 Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü
Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.
- 10:59 Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 10:48 Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü
Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.
- 10:43 Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı
Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kaldı. Öte yandan binanın çöktüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
- 09:38 Son dakika haberleri! Trafik kazasında taksirle ölüme sebebiyet veren şoföre 24 ay taksitli para cezası
Son dakika haberine göre Rize'de 2 yıl önce gerçekleşen trafik kazasında yanındaki arkadaşının ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsüne mahkeme bin 140 gün üzerinden günlüğü 20 liradan hesaplanarak 22 bin 800 lira ödemesine hükmetti.
- Dün 13:58 Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı
- Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı Zeytinburnu'nda Otobüsün arkasına takılan patenli gençler kamerada Zeytinburnu'nda sokağa çıkma yasağında otobüsün arkasına takılan ve canlarını hiçe sayan patenli gençler kameralara yansıdı.
- Dün 10:00 İSTANBUL'DA ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON
İSTANBUL genelinde aranan kişilere yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.
- 04.05.2021 09:53 Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada Sigara dolabını açarken reyon üstüne düştü İlerlemekte zorluk çekince sigara dolabını bir otomobilin üzerine bırakan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın...
- 03.05.2021 10:27 Zeytinburnu'nda 11'nci fotoğraf yarışması başlıyor
Zeytinburnu'nda 10 yıldır düzenlenen ve gelenekselleşen 'Fotoğraf Yarışması'nın 11'incisi için başvurular başladı.
- 02.05.2021 16:48 İstanbul sahilleri deniz salyasıyla doldu
Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul sahillerini doldurmaya başladı.
- 02.05.2021 11:09 İstanbul'da adaylar ALES-1 sınavına girdi
İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapılıyor.
- 02.05.2021 10:03 İstanbul sahilleri deniz salyasıyla doldu
Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul sahillerini doldurmaya başladı.
- 29.04.2021 15:24 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu
Selahattin Demirtaş hakkında 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da yapılan Nevruz etkinliğindeki konuşması gerekçesiyle İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 4 yıl 8 aylık ceza, avukatlarının itirazların rağmen Yargıtay tarafından onandı. O dönem BDP Eş Başkanı olan Demirtaş yaptığı konuşmada, öldürülen PKK'lı teröristlerden "şehit" diyerek bahsetmiş, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılan davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
- 28.04.2021 08:50 GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ
Zeytinburnu'nda görev dönüşü evine giden bekçi, motosiklet çalan şüpheliyi kovalamaca sonucu ensesinden yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
- 27.04.2021 12:28 Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
- 26.04.2021 13:24 İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için uzmanlardan neredeyse her gün art arda uyarılar gelirken, kentte tüm hazırlıklar da 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte hazırlanan eylem planına göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolları aktif olarak kullanılacak.
- 23.04.2021 10:51 Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi
Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ni hizmete aldı.
- 23.04.2021 10:26 Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi
0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği "Gelişim Değerlendirme Ünitesi", Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde hizmete girdi.
- 22.04.2021 22:47 İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı.
- 22.04.2021 14:13 Polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
- 21.04.2021 20:08 İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar Dört ayrı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı Operasyon polis kamerasına yansıdı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken,...
- 21.04.2021 11:49 İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.
- 21.04.2021 11:47 Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 4 ayrı operasyon düzenlendi.
- 21.04.2021 11:35 Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
- 20.04.2021 09:59 Zeytinburnu Belediyesi, şehirciliğin gelişimi için "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesini başlatıyor
Zeytinburnu Belediyesinin kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi, hayata geçiyor.
- 20.04.2021 09:33 Şehirciliğin Gelişimi İçin "Kent Çalışmaları Ödülleri"
Zeytinburnu Belediyesi'nin kent yönetim sistemi içerisinde, daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi hayata geçiyor.
- 18.04.2021 11:43 KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
? Pandemi sürecinde çok tüketilen sirkenin evde yapımı ile ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet ve Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyinin yapımını da anlattı.
- 17.04.2021 09:04 Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
ZEYTİNBURNU Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı.
- 16.04.2021 14:41 Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Şehrin Kitabı'
Şair Cahit Koytak'ın şiir çalışmalarının yer aldığı 400 sayfalık 'Şehrin Kitabı' Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat tarafından yayınlandı.
- 16.04.2021 12:00 Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı
Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk olan iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, evlat edineceklerini açıkladı. Yurt dışında işlemler başladıklarını söyleyen Ciğerci, ikiz çocuk istediklerini belirtti.
- 16.04.2021 10:34 Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı
Zeytinburnu'nda kıyıya vuran gemisinin büyük bir bölümü parçalandı İşçilerin devam eden çalışması ve geminin son hali havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran geminin parçalanma işlemleri devam ediyor.
- 13.04.2021 12:37 Zeytinburnu Belediyesi, Kardeş Belediye Projesi kapsamında Mardin'de kültür merkezi yapacak
İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi, Kardeş Belediye Projesi kapsamında, Mardin'in Dargeçit ilçesinde kültür merkezi inşa edecek.
- 13.04.2021 12:33 Son dakika haberi! Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar
Gelen son dakika haberine göre Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar Testleri pozitif çıkan karantinadaki 7 hasta, kaçak yollarla yakınlarının cenazesine katıldı İstanbul'da ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıktığı için karantinada olması gereken 7 hasta, aynı araç...
- 13.04.2021 11:33 KASTAMONU - Kovid-19 pozitif ve temaslısı 7 kişi katıldıkları Sinop'taki cenazeden İstanbul'a dönerken yakalandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif ve temaslı olmasına rağmen Sinop'ta cenazeye katılan 7 kişi, İstanbul'a dönerken jandarma ekiplerince yakalandı.
- 13.04.2021 10:57 Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz
Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2020-2021 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.
- 12.04.2021 18:13 Son dakika haberleri | ZEYTİNBURNU'NDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Edinilen son dakika haberine göre Ersan SAN İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda bir iş merkezinin 3'üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 12.04.2021 17:02 İstanbul'da baharın gelişi fesleğen dağıtılarak kutlandı
Zeytinburnu Belediyesi'nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı.
- 12.04.2021 16:10 Zeytinburnu'nda sokaklar fesleğen kokusuyla baharı karşılıyor
Zeytinburnu Belediyesi'nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı.
- 12.04.2021 15:53 İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tüm Türkiye'de kısıtlamalar yaşandı. koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul olarak belirlendi. Peki, İstanbul'da kovis-19 en riskli bölgeler! İstanbul'da en riskli ilçeler nereler?
- 12.04.2021 15:03 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda koronavirüsün yayılımı açısından en riskli 8 ilçenin; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğunun altı çizildi.
- 12.04.2021 14:51 Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi
İstanbul Tabip Odası'nın hazırladığı raporda koronavirüsün yayılımı açısından en riskli 8 ilçenin; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu olduğu ifade edildi. Raporda, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğuna da dikkat çekildi.
- 12.04.2021 14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
İstanbul Cihangir'de Finlandiyalı kadına güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden ve Sancaktepe'de yakalanan 19 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Eminyette suç kaydı olmayan şahsın suçunu kabul ettiği ve ilk ifadesinde, "Kadın hoşuma gitti, bir an gaflete kapıldım" dediği ortaya çıktı.
- 12.04.2021 13:59 Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz
Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2020-2021 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.
- 12.04.2021 10:02 Son dakika haberi! Suriyeli gruba kurşun yağdıran ve bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriyeli gruba kurşun yağdıran ve bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında Sanık Metin Gunal: "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" Zeytinburnu'nda küfür nedeniyle çıkan kavgada kurşun yağdıran ve Suriyeli Abdulkader Daoud'in ölmesine sebep olan sanık Metin Gunal'ın yargılanmasına başlandı.
- 12.04.2021 09:44 UZMANLARIN EN ÇOK UYARIDA BULUNDUĞU KONU ANCAK MANZARA DEĞİŞMİYOR-1 (Cevizlibağ
BİLİM kurulu üyeleri başka olmak üzere uzmanlar virüs yayılımında İstanbul'daki toplu ulaşıma dikkat çekiyor.
- 11.04.2021 21:33 Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.