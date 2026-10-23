Yağ aldırma ameliyatında ölen Tuğba Onur için Sultangazi\'de cenaze namazı kılındı

Yağ aldırma ameliyatında ölen Tuğba Onur için Sultangazi'de cenaze namazı kılındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
46 yaşındaki Tuğba Onur, Zeytinburnu'ndaki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybettikten sonra Sultangazi'deki törenin ardından toprağa verildi. Eşi Murat Onur yanlış müdahaleyi öne sürerken, annesine veda eden çocuk gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Tuğba Onur, son yolculuğuna uğurlandı. Törende annesine veda eden çocuk gözyaşlarına boğuldu.
Zeytinburnu ilçesindeki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuğba Onur için Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hediye Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuğba Onur'un eşi Murat Onur, ailesi ve yakınları katıldı. Onur'un eşi Murat Onur, ölümün yanlış müdahale sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.
Tuğba Onur için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazda saf tutan çocuğun annesine vedası yürekleri burktu. Babasının desteğiyle ayakta kalan çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Onur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Habipler Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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