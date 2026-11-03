Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, motosikletli 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, motosikletli 2 şüpheli aranıyor

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Zeytinburnu\'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, motosikletli 2 şüpheli aranıyor
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Zeytinburnu\'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, motosikletli 2 şüpheli aranıyor
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Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında park halindeki kamyonete motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtı. Sabah aracının kurşunlandığını gören kamyonet sahibi şikayetçi oldu; trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi, saldırı kamerada.

ZEYTİNBURNU'nda motosikletli 2 şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açtı. Daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirten kamyonet sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan kamyonete motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

SABAH ARACININ KURŞUNLANDIĞINI FARK ETTİ

Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Engin Yalçınkaya, kamyonetin kurşunlandığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

'TRAFİKTE TARTIŞTIĞIM MOTOSİKLETLİ YAPTI' İDDİASI

Kamyonet sahibi Engin Yalçınkaya, daha önce trafikte kavga ettiği bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Yalçınkaya, "Aracım bu şekilde duruyordu, birden önümden geçti. Bende vurmamak için durdum, zaten vurmadım. İleride durup motorundan inerek yanıma geldi. Aracıma vurunca ben de aşağıya indim ona bir tane vurdum yere düştü. Ben aracıma binerek gittim. Bu olay cumartesi günü oldu. Ben akşam aracımı buraya park ettim eve gittim. Pazar gece 03.00'te gelmişler, ateş edip gitmişler. Mermiler aracın camlarına gelmiş. Polise şikayetimi bildirdim, şuanda aranıyorlar. İki kişi gelip arkadaki ateş ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
ZeytinburnuMotosiklet3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, motosikletli 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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