Zeytinburnu'nda silahlı kavgada ölen yaralanan olmadı, mermi evin camını kırdı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda silahlı kavgada ölen yaralanan olmadı, mermi evin camını kırdı

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Zeytinburnu\'nda silahlı kavgada ölen yaralanan olmadı, mermi evin camını kırdı
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Zeytinburnu\'nda silahlı kavgada ölen yaralanan olmadı, mermi evin camını kırdı
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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet ederken, mermilerden biri dairenin camını kırarak içeri girdi.

ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki binalara ve iş yerine mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, mermilerden biri evin camını kırarak içeri girdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
ZeytinburnuYeşiltepe3. SayfaGüncelSon Dakika

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