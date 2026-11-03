Zeytinburnu'nda balkonu çöken binadaki 18 aile misafirhanelere yönlendirildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda balkonu çöken binadaki 18 aile misafirhanelere yönlendirildi

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Zeytinburnu\'nda balkonu çöken binadaki 18 aile misafirhanelere yönlendirildi
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Zeytinburnu\'nda balkonu çöken binadaki 18 aile misafirhanelere yönlendirildi
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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki balkon saat 12.30'da çöktü. Tahliye edilen binadaki 18 aile, belediye ve kaymakamlık tarafından belirlenen misafirhanelere yönlendirildi.

Zeytinburnu'nda, balkonu çöken 3 katlı bina tahliye edildi. Apartmanda yaşayan 18 aile, belediye ve kaymakamlık tarafından belirlenen misafirhanelere yönlendirildi.

Olay, saat 12.30'da Zeytinburnu Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. En üst katta bulunan balkon bilinmeyen bir sebeple çöktü. Balkonun çöktüğünü fark eden apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan 18 aileyi tahliye ederek binayı girişe ve çıkışa yasakladı.

Bina sakini o anları anlattı

Bina sakini Emel Doğan balkonun çöktüğü an evde olmadığını belirterek, "Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burda. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi otele yerleştirecekler" şeklinde konuştu.

Öte yandan, tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Sümer MahallesiKaymakamlıkZeytinburnu3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

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