Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi - Son Dakika
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Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

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Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi
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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti. Mermilerden biri bir dairenin camını kırarak içeri girdi. Olay yerinde inceleme yapıldı, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu çevredeki binalarda ve bir iş yerinde hasar oluştu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak’ta saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

MERMİ DAİRENİN CAMINI KIRDI

Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

SOKAKTA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi
Kaynak: DHA
ZeytinburnuİstanbulİncelemeGüncelKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • demirtashuli demirtashuli:
    Mafya dizilerinin eseri. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi - Son Dakika
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