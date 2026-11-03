Zeytinburnu\'nda kamyonet sahibi, kurşun izlerini görünce 2 şüpheliden şikayetçi oldu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açarak kaçtı. Sabah aracındaki kurşun izlerini gören Engin Yalçınkaya, polise başvurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyonete ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Kurşun izlerini sabah fark etti

Sabah kamyonetinin yanına gelen Engin Yalçınkaya, aracına kurşun isabet ettiğini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonet sahibi Engin Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi. Yalçınkaya, "Cumartesi günü bir motosiklet sürücüsü önüme geçti, ardından tartıştık. Akşam da aracımı buraya park ettim. Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında gelip aracıma ateş etmişler. Camları kırılmış, kaportasında mermi izleri ve delikler var. İki kişiler; biri motosikleti kullanıyor, arkadaki de ateş ediyor. Karakolda şikayetçi oldum, şu an haber bekliyoruz" dedi.

Olay anı kameraya yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde motosikletli iki kişinin araca ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.