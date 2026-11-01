İstanbul Narkotik ekipleri Zeytinburnu'nda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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İstanbul Narkotik ekipleri Zeytinburnu'nda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi

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İstanbul Narkotik ekipleri Zeytinburnu\'nda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi
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İstanbul Narkotik ekipleri Zeytinburnu\'nda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi
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Zeytinburnu'nda 31 Ekim'de adres ve araca düzenlenen narkotik operasyonunda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ve 25 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 31 Ekim tarihinde Zeytinburnu'nda belirlenen bir adres ve araca operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adres ve araçta yapılan aramalarda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Zeytinburnu3. SayfaİstanbulNarkotikGüncelSon Dakika

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