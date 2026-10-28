Kolombiya bağlantısını sağladığı belirlenen kokain şüphelisi Zeytinburnu'ndaki operasyonda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kolombiya bağlantısını sağladığı belirlenen kokain şüphelisi Zeytinburnu'ndaki operasyonda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kolombiya bağlantısını sağladığı belirlenen kokain şüphelisi Zeytinburnu\'ndaki operasyonda yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kolombiya bağlantısını sağladığı belirlenen kokain şüphelisi Zeytinburnu\'ndaki operasyonda yakalandı
Haber Videosu

İstanbul Emniyeti'nin narkotik ve istihbarat ekipleri, Belçika'nın uluslararası düzeyde aradığı S.G.'yi Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Türk asıllı Hollanda vatandaşı şüphelinin, 6 ton bakır tozu içinde Belçika'ya gönderilen 2 ton kokainin sevkiyatını organize ettiği ve kokainin ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi. S.G. ilgili makamlara teslim edilecek.

BELÇİKA adli makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G., İstanbul'da yakalandı. Kolombiya'dan Belçika'ya 6 ton bakır tozu içerisine gizlenmiş 2 ton kokain sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelinin, organizasyonun Kolombiya bağlantılarını sağladığı tespit edildi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Belçika adli makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından difüzyon mesajıyla aranan S.G.'nin Zeytinburnu'nda bulunduğu belirlendi. Türk asıllı Hollanda vatandaşı olan ve daha önce Türk vatandaşlığından çıktığı öğrenilen şüphelinin, Belçika'da faaliyet gösteren büyük ölçekli kokain kaçakçılığı organizasyonlarından birinde yönetici konumunda aktif rol üstlendiği tespit edildi.

ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

Şüphelinin, organizasyonun Kolombiya bağlantılarını sağladığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika'ya, buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği belirlendi. S.G.'nin ayrıca farklı maddelere emdirilerek taşınan kokainin bu maddelerden ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalların temininden sorumlu olduğu tespit edildi. Bu sabah Zeytinburnu'nda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.G. gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili makamlara teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu TicaretiZeytinburnuKolombiyaİstanbul3. SayfaBelçikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi Sonrası daha da korkunç Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar... Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
10:56
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:28
Arda Turan’ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:09:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Kolombiya bağlantısını sağladığı belirlenen kokain şüphelisi Zeytinburnu'ndaki operasyonda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei