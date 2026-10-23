Tuğba Onur'un ailesi yağ aldırma ameliyatındaki ölümde ihmal iddiasıyla şikayet etti - Son Dakika
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Tuğba Onur'un ailesi yağ aldırma ameliyatındaki ölümde ihmal iddiasıyla şikayet etti

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Tuğba Onur\'un ailesi yağ aldırma ameliyatındaki ölümde ihmal iddiasıyla şikayet etti
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Zeytinburnu'ndaki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatında ölen 46 yaşındaki Tuğba Onur'un ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşi Murat Onur, eşinin kalbinin durduğunu, kendisinin kalp masajına katıldığını ve ekibin hastaneden ayrıldığını öne sürdü.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuğba Onur'un ailesi, ihmal iddiasıyla hastane ve sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Eşinin ameliyat sırasında kalbinin durduğunu ve kendisinin de kalp masajına katıldığını iddia eden Murat Onur, doktorun ve sağlık ekibinin olayın ardından hastaneden ayrıldığını öne sürdü. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra ameliyathaneye girdiğinde kimsenin bulunmadığını iddia eden Onur, cenazeyi arkadaşlarıyla birlikte morga taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Üç çocuk annesi Tuğba Onur'un ölümüne ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen aile, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

İddiaya göre, sağlık çalışanı olan Tuğba Onur, yağ aldırma operasyonu için eşi Murat Onur ile birlikte Zeytinburnu'ndaki Sante Plus Hastanesi'ne gitti. Dün sabah saat 08.30 sıralarında hastaneye geldiklerini, kendisinden kan örneği alındıktan sonra saatlerce beklediklerini iddia eden Murat Onur, doktorun ameliyata gelmesiyle ilgili çelişkili bilgiler aldıklarını öne sürdü. Saat 15.30 sıralarında ameliyata alınan eşinin durumunun kötüleştiğini öğrendiğini anlatan Onur, yaklaşık bir saat sonra ameliyathaneye çıktığında kalp masajı yapıldığını gördüğünü ve müdahaleye katıldığını ifade etti.

"Eşime kalp masajı yaptım, kurtaramadılar"

Eşinin bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve ameliyat öncesinde gerekli bilgileri hastane çalışanlarına verdiklerini belirten Murat Onur, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bizi sabah saat 08.30 gibi çağırdılar. Hastaneye gittik, benden bir enjektör kan aldılar. Ondan sonra beklemeye başladık. Saat 15.30'a kadar bekledik. Doktorun ameliyata gittiğini söylediler, ardından hemşireler doktorun henüz gelmediğini belirtti. Eşim akşamdan beri açtı. Saat 15.30'da ameliyata aldılar. Ben saat 16.50 gibi ameliyathaneye çıktım. Bana yaklaşık 45 dakikadır hastaya kalp masajı yaptıklarını söylediler. Ben de sağlıkçıyım, eşim de sağlıkçı. Ben de müdahaleye katıldım ancak dayanamayarak dışarı çıktım. Yaklaşık 20 dakika sonra gelip eşimi kurtaramadıklarını söylediler."

Ameliyathaneye yeniden girdiğinde eşinin başında kimsenin bulunmadığını öne süren Onur, "Eşim sedyede yatıyordu. Herkes çıkıp gitmişti. İki hizmetli vardı. Arkadaşlarımla birlikte eşimi sedyeye taşıdık ve asansörle morga kendimiz götürdük. Hastanede hiçbir yetkili, hiçbir açıklama yoktu. Polise haber verilip verilmediğini sordum. Daha sonra polisi kendim aradım. Polis geldiğinde hastanede kimse kalmamıştı. Savcının talimatıyla doktor ve diğer görevlilerin evlerinden alındığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Eşinin ölümünde ihmal bulunduğunu düşündüğünü belirten Murat Onur, "Çocuklarım yetim kaldı, ocağımıza ateş düştü. Bundan sonra her şey yargı mercilerinde. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

"Hiçbir sağlık sorunu yoktu, yürüyerek hastaneye gitti"

Tuğba Onur'un dayısı Halit Baysal da yeğeninin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ve operasyon için hastaneye kendi imkanlarıyla gittiğini belirterek ameliyat öncesinde sağlık raporu alındığını söyledi.

Baysal, "Gelinimiz basit bir yağ aldırma işlemi için hastaneye gitti. Eşi de kendisi de sağlık çalışanı. Kendilerine kısa sürede ameliyata alınacağı ve işlemin ardından çıkacağı söylenmiş. Ancak saatlerce beklemişler. Bir hafta önce de sağlık raporu istemişler, tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlıklı olduğuna ilişkin rapor almış. Elimizde bu belgeler de var" diye konuştu.

Ameliyat sırasında bir sorun yaşandığını ve gerekli müdahalelerin yapılmadığını iddia eden Baysal, "İçeride ne yapıldı, nasıl bir müdahalede bulunuldu bilmiyoruz. Ancak durum kötüleşince doktorların ve görevlilerin hastayı bıraktığını düşünüyoruz. Acil müdahale için gerekli malzemelerin bulunmadığını da söylediler. Bu olayın aydınlatılmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Üç küçük çocuk annesiz kaldı. Başka ailelerin de canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Baysal, aile olarak şikayetçi olduklarını ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

"Kardeşim kalp masajı yapmak zorunda kaldı"

Tuğba Onur'un kayınbiraderi Bülent Onur ise yaşananların basit bir estetik müdahale sırasında meydana geldiğini belirterek hastane ve doktorların sorumluluğunun araştırılmasını istedi.

Tuğba Onur'un sağlık sektöründe çalıştığını ve bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade eden Bülent Onur, "Gelinimiz basit bir estetik cerrahi müdahale için hastaneye gitti. Kendi ayağıyla, yürüyerek girdiği hastaneden maalesef cenazesini almak zorunda kaldık. Bizim iddiamız, ameliyat sırasında hatalı ve eksik müdahaleler nedeniyle bu ölümün yaşandığı yönünde. Hastane tarafından aileye herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş olsun diyen bile olmadı" dedi.

Ailenin hastaneye gittiğinde Tuğba Onur'un ameliyathanede bulunduğunu belirten Bülent Onur, "Kardeşim ameliyathaneye girdiğinde eşini masada bırakılmış halde gördü. Kendisinin de sağlık çalışanı olması nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldığını, kalp masajı yaparak eşini hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Ancak kurtarılamadı. Ailenin iddiasına göre, müdahale için gerekli ekipman ve imkanlar da yetersizdi. Bunların tamamının araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hastanenin kapatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini dile getiren Bülent Onur, "Bizim canımız yandı, başka insanların canı yanmasın. Üç küçük çocuk annelerini sorup duruyor. Çok zor bir durum. Şikayetçiyiz, olay yargıya intikal etti. Sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Zeytinburnu3. SayfaİstanbulSağlıkSon Dakika

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