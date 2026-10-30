İstanbul Zeytinburnu\'nda sobanın devrildiği iddia edilen yangında 2 kişi kurtarıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı binada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında içerde mahsur kalan biri yaşlı 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyük paniğin yaşandığı yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/54. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki dairede iddiaya göre elektrikli soba devrilmesi sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.Yangın büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman apartmanı sararken, binada bulunan bazı vatandaşlar içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalanları çıkardı. İçerde mahsur kalan bir genç, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler arasında bulunan yaşlı kadına ilk müdahale apartman girişinde yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Komşularının dumandan etkilendiğini söyleyen Aysel Baygın, "Çocuklar ısınmak için soba koymuşlar. Isıtıcı devrilmiş yanmış. Evde iki çocuk ve anneleri varmış. Komşum oluyorlar. Allah beterinden saklasın" şeklinde konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattıldı.