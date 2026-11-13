Demiri tutmayan kargo gemisi Zeytinburnu\'da demirli gemiye çarptı

Zeytinburnu açıklarında demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü. Olayda yaralanan olmazken, yardım talebinde bulunulmayan gemilerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Lübnan'dan Romanya'ya giden 'RASHA' isimli genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na attığı demirin henüz bilinmeyen nedenle tutunamaması üzerine sürüklendiği belirtildi. Demirini yeniden almak için manevra yapan gemi, aynı bölgede bulunan 'UST ILIMSK' isimli gemiye sürttü.

Edinilen bilgiye göre, olayda yaralanan olmazken, iki gemiden de yardım talebinde bulunulmadı. Her iki gemide de sürtme nedeniyle hasar oluştuğu öğrenilirken, gemilerin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatına göre hareket edeceği belirtildi.