Zeytinburnu\'nda Şenel Çıtak öldü, çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

ZEYTİNBURNU'NDA işten çıktıktan sonra evine giden Şenel Çıtak (55), inşaat çalışması nedeniyle kaldırımda yürüyemediği için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki kamyonet Çıtak'a çarparak kaçtı. Kazanın ardından yoldan geçen bir ambulansla hastaneye götürülen Çıtak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Ömer Faruk Çıtak, "Vuran kişi hızlı bir şekilde geliyor, çarpıyor; yoluna devam ediyor. Orada inip baksa neye çarptığının farkına varsa, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasa, anında müdahale edilse belki de şu an babamı kaybetmiş olmazdım" dedi.

Kaza, 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.10 sıralarında Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya g öre, iş çıkışı evine dogru yürüyen Şenel Çıtak, yürüdüğü yoldaki inşaat çalışması nedeniyle kaldırımın yaya geçişine kapatılması üzerine caddeyi geçmek zorunda kaldı. Bu sırada yolda seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonet, Çıtak'a çarparak hızla olay yerinden kaçtı.

YOLDAN GEÇEN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulans, ağır yaralı Şenel Çıtak'ı en yakın hastaneye ulaştırdı. Vücudunda ağır kemik kırıkları ve iç kanama olduğu öğrenilen Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmalarda, kazaya karışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından Şenel Çıtak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Çıtak için Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında uğurlanan Şenel Çıtak, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile, olay yerinde kazadan sonra güvenlik önlemi alındığını öne sürerken, Şenel Çıtak'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

'HASTANENİN GÜVENLİĞİ BABAMIN KAZA GEÇİRDİĞİNİ SÖYLÜYOR'

Oğlu Ömer Faruk Çıtak, "Babam gelmeyince aradım nerede kaldı diye. Hastanenin güvenliği telefonu açıyor. Babamın trafik kazası geçirdiğini söylüyor. Normalde bulaşma şakalaşmayı severdi. Yanında birisi varken telefonu verip beni kandırmayı severdi. Ben yine öyle düşündüm. Hangi hastane diye sorduğumda gerçek olduğunu öğrendim. Hastaneye gittik, bizi odaya alıp 2 doktor gelip bize durumu izah ediyorlar. Hastaneye gittiğinde bilinci kapalıymış. Hiçbir şekilde hareketi yokmuş. Durumu kritikti; 'Entübe ettik' dedi. Beyin kanaması geçirmiş, çok kan kaybetmiş. Kafatasında kırıklar, çatlaklar boynunda kırıklar olduğunu söylediler bize. Beyin zaten ödem toplamış." şeklinde konuştu.

'112'Yİ ARASAYDI BELKİ DE BABAMI KAYBETMİŞ OLMAZDIM'

Çıtak, "4-5 saatlik bir ameliyat geçiriyor, 'Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık' diyorlar. Sonra bizi yukarı çağırıyorlar. Bitkisel hayatı geçtiğini söylüyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra telefonda babamın kalbinin durduğunu söylüyorlar bir telefon geliyor hastaneden. Yaklaşık 20 dakika sonra da babamı kaybettiklerini söylüyor. Can kaybı var, kolay değil. İnsan canın kaybolması bu kadar da kolay amamalı. Vuran kişi hızlı bir şekilde geliyor vuruyor; yoluna devam ediyor. Orada inip baksa neye çarptığının farkına varsa, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasa, anında müdahale edilse belki de şu an babamı kaybetmiş olmazdım. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bunu yapan kişinin en ağır cezasını, en hak ettiği cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

'ÇARPIYOR 15 METRE İLERİDE DURUYOR HİÇBİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Yeğeni İsa Çıtak ise, "Yoldan karşıya geçerken sol ön taraftan amcama çarpıyor. 15 metre ileride duruyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Çarptığına inip bakmıyor, sonra çekip gidiyor. Orada bir inşaat varmış. Inşaatın önünde demirler yığılı olduğu için kaldırımdan gidemediği için yola atlamak zorunda kalmış. O arada araç çarpmış" diye konuştu.

'SORUNUMUZ BİRŞEYLERİ YİTİRDİKTEN SONRA ÖNLEM ALMAMIZ'

Kazadan sonra olay yerinde dubalarla güvelik önlemi alındığını öne süren iş arkadaşı Halit Zinetbaş, "Bir inşaat çalışması var. Kaldırımı işgal ettikleri için, kaldırımı kullanamıyor yaya. Mecburiyetten karşı kaldırıma geçme ihtiyacı duyuyor. Karşıya geçmeye çalıştığı sırada da araç çarpıyor. Kamyonet çok hızlı geliyor. Kayıtlarda plakası okunamayacak kadar hızlı geliyor çarpıyor. Çarptıktan sonra duruyor sürücü iniyor. Yaralının tabiri caizse can çekişmesini izleyip tekrar araca binip hareket ediyor. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. 18.00'de kart basıp yolun karşısına geçerken 18.05-18.10 gibi ölmesi ve bundan kimsenin haberdar olmaması. Bir can gitti. Bu canın evlatları var, eşi var, kardeşleri var. Bence Türkiye'deki sorunumuz birşeyleri yetirdikten sonra önlem almamız" ifadelerini kullandı.