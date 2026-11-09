30 yıllık öğretmen emekli maaşıyla geçinemedi, sendika başkanından iş istedi - Son Dakika
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30 yıllık öğretmen emekli maaşıyla geçinemedi, sendika başkanından iş istedi

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30 yıllık öğretmen emekli maaşıyla geçinemedi, sendika başkanından iş istedi
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Emekli bir öğretmenin 46 bin TL'lik maaşının, üniversitede okuyan çocuğuna gönderdiği 20 bin TL yurt parası ve 20 bin TL harçlığa yetmediğini anlatan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, meslektaşının kendisinden iş bulmasını istediğini söyledi. Özat, emekli olunca geçinemeyeceğini bilen yaklaşık 200 bin öğretmenin emekliliği beklediğini belirtti.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin emeklilikte yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan bir öğretmenin 46 bin TL maaşla geçinemediği için iş aradığını belirtti. Yaklaşık 200 bin öğretmenin emekli olmayı beklediğini belirten Özat, "Öğretmenin can güvenliği yok, ekonomik güvencesi yok, emekli olmaya cesareti yok!" ifadelerini kullandı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ekonomik koşullarını, emeklilik sorunlarını ve atama bekleyen öğretmenlerin durumunu değerlendirdi. Özat, açıklamasında şunları kaydetti:

30 YIL ÇALIŞTI, EMEKLİ OLUNCA İŞ ARIYOR

"Öğretmenin can güvenliği yok, ekonomik güvencesi yok, emekli olmaya cesareti yok! Az önce bir arkadaşım aradı. 30 yıl öğretmenlik yapmış, emekli olmuş. Aldığı emekli maaşı 46 bin TL. Çocuğu üniversitede okuyor. '20 bin TL yurt parası, 20 bin TL harçlık gönderiyorum. Bana bir iş bul.' diyor. 30 yıl bu devlete hizmet etmiş bir öğretmen, emekli olduktan sonra geçinebilmek için iş arıyor! Tıkandım!"

200 BİN ÖĞRETMEN EMEKLİ OLAMIYOR

"Yaklaşık 200 bin öğretmen emekli olmayı bekliyor. Bu öğretmenler emekli olabilse hem atama bekleyen öğretmenlerimize kadro açılacak hem de yıllardır zor bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızın yer değiştirme imkanı artacak.

40-50 bin öğretmen atamasını konuşabileceğiz. Ama öğretmen emekli olamıyor. Çünkü emekli olduğunda geçinemeyeceğini biliyor! Bir tarafta atama bekleyen öğretmenler, diğer tarafta emekli olamayan öğretmenler, yıllardır ailesinden uzakta görev yapan eğitim çalışanları… Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen yıllardır bu sorunlara çözüm üretememiş. Bütün bunlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluk iddiaları konuşulmaya başlanıyor.

Soruyorum: Öğretmenin can güvenliği ne olacak? Emekli öğretmen nasıl geçinecek? Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin geleceği ne olacak?

Yıllardır zor bölgelerde görev yapan öğretmenler ne zaman ailelerine/ memleketlerine kavuşacak? Eğitim çalışanlarının bu kadar sorunu varken artık gerçek meselelerin konuşulmasını, somut çözümler üretilmesini istiyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak bizim derdimiz öğretmenin canı, emeği, ekmeği ve geleceğidir. Bizim işimiz gücümüz eğitim çalışanlarının hakkını savunmak!"

Kaynak: ANKA
EkonomiEğitimGüncelSon Dakika

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