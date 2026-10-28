Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

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Belçika\'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul\'da yakalandı
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Belçika\'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul\'da yakalandı
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Belçika’nın uluslararası düzeyde aradığı ve büyük bir kokain şebekesini yönettiği belirlenen S.G., İstanbul Zeytinburnu’nda yakalandı. Kolombiya’dan Belçika’ya uzanan uyuşturucu trafiğinde kilit rol oynadığı tespit edilen şüphelinin, 6 ton bakır tozuna gizlenerek sevk edilen 2 ton kokainin organizasyonunda yer aldığı ve uyuşturucunun ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalları temin ettiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen ve uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda S.G., Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alındı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞININ ELEBAŞILIĞINI YAPTIĞI BELİRLENDİ

Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G.'nin, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı tespit edildi.

Şahsın, kurduğu örgütle birlikte Kolombiya'dan Belçika'ya ve buradan da Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği belirlendi.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

2 TON KOKAİNİ BAKIR TOZUNA GİZLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini sevk ettiği tespit edildi.

Örgütün söz konusu sevkiyatlardan yüksek miktarda gelir elde ettiği, S.G.'nin ise Kolombiya bağlantılarını sağlayarak kokainin emdirilmiş olduğu maddeden ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalları temin ettiği belirlendi.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN POLİSLERE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: DHA
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