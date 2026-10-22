İddiaya göre İstanbul Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vuruldu - Son Dakika
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İddiaya göre İstanbul Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vuruldu

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İddiaya göre İstanbul Zeytinburnu'nda ihbar üzerine bir adrese giden polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken olayda bir kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda ihbar üzerine bir daireye gelen polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayda bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri, ihbar üzerine sokaktaki bir adrese gitti. Ekipler, adresteki şahıslara kendilerini tanıtıp kapıyı açmalarını söyledi. Şahıslar kapıyı açmazken bir süre sonra şüphelilerden biri kapıyı açıp silahla polis ekiplerine ateş açtı. Ekipler, açılan ateşe karşılık verirken ateş açan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sokakta polis ekiplerince şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Evde yapılan incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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