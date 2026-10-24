Kadınlar Süper Lig'de meme kanserine dikkat çekildi, Buzadam Yükseliş SK'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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Kadınlar Süper Lig'de meme kanserine dikkat çekildi, Buzadam Yükseliş SK'yi 3-1 yendi

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Kadınlar Süper Lig\'de meme kanserine dikkat çekildi, Buzadam Yükseliş SK\'yi 3-1 yendi
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Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Adası'nda Yükseliş SK'yi 3-1 mağlup etti. Sporcular, meme kanserine dikkati çekmek için 'Erken tanı KETEM'de, hayat senin elinde' yazılı pankartla piste çıktı.

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan mücadelede Buzadam ile Yükseliş SK takımları karşı karşıya geldi.

Sporcular, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla üzerinde "Erken tanı KETEM'de, hayat senin elinde" yazısının bulunduğu pankartla piste çıktı.

Maçın hakemleri ise "Erken fark et, oyunda kal" yazılı pembe-beyaz formayla pistte yer aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezonun ilk maçları başlamış durumda. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Biz de buna dikkati çekmek için etkinlikler planladık. Misafirlerimize özel hediyeler hazırladık ve bu farkındalığı Sağlık Bakanlığı taramasıyla taçlandırdık. Sağlıklı bir gelecek için sporun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu farkındalığı ne kadar dile getirebilirsek sağlıklı bir toplum olma yolunda o kadar ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım keyifli sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Buzadam, yeni sezonun ilk maçında Yükseliş SK'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
ZeytinburnuSağlıkSporSon Dakika

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