İstanbul'da 1992 yapımı binanın çatı katı balkonu çöktü, apartman boşaltıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 1992 yapımı binanın çatı katı balkonu çöktü, apartman boşaltıldı

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İstanbul\'da 1992 yapımı binanın çatı katı balkonu çöktü, apartman boşaltıldı
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İstanbul\'da 1992 yapımı binanın çatı katı balkonu çöktü, apartman boşaltıldı
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Zeytinburnu Merv Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkon büyük bir gürültüyle yıkıldı, düşen parçalar alttaki balkonları da hasara uğrattı. Can kaybı yaşanmazken 17 daireli bina tedbiren tahliye edildi, sakinler için konaklama yeri ayarlandı. Bina hakkındaki karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin aldığı karot örneklerinin incelenmesinin ardından verilecek.

İstanbul Zeytinburnu'nda 34 yıllık 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökmenin etkisiyle alt katlardaki balkonlarda da hasar oluşurken, 17 dairenin bulunduğu apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oluşan hasar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, Sümer Mahallesi Merv Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. 1992 yılında yapılan binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu, aşağı düşen parçalar, alt katlardaki balkonların da zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 17 dairesinin bulunduğu öğrenilen bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada yaşayan kişilerin konaklaması için yer tahsis edildi.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINACAK

Bina çevresinde demir levhalarla güvenlik önlemleri alınırken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından binadan alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından yapının durumuna ilişkin karar verileceği öğrenildi.

BİNA SAKİNİ: DEPREM SANDIK

Binada yaşayan Gürcan Ersoy, "Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlarda tek tek yıkıldı. Allahtan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • 4zmmtqdgd5 4zmmtqdgd5:
    hala inad edip kentsel dönüşüme gitmiyorlar bak eko da size gol attı istiyorlarki devler hepsini yapsın 0 0 Yanıtla
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