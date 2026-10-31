İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı

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İstanbul\'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
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İstanbul\'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
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Zeytinburnu'nun Telsiz Mahallesi'nde, haraç için tehdit edildiği öne sürülen İsmail A.'nın iş yerinin önüne silahla ateş açıldı. Olayın ardından şüpheliyi kovalayan esnaf, onu kendi silahıyla yaraladı. Ambulansla hastaneye götürülen şüphelinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı; İsmail A. ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Zeytinburnu'nda kendisinden haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde silahla ateş eden şüpheliyi kovalayarak kendi silahıyla yaraladı.

HARAÇ İSTENİP TEHDİT EDİLMİŞTİ

Telsiz Mahallesi'nde kendisinden haraç istendiği ve tehdit edildiği belirtilen esnaf İsmail A.'nın iş yerinin önünde silahla ateş açıldı. İsmail A., olayın ardından kovaladığı şüpheliyi kendi silahıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İsmail A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail A.'nın kovaladığı şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Zeytinburnuİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • denis.petrov79 denis.petrov79:
    iş yeri sahibi adam adam tebrik ederim 3 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    tüm işyeri sahibi esnaf şirket sahibi silah ruhsatı hakkı tanınmalı 2 0 Yanıtla
  • Taylan Can Taylan Can:
    Bu ADAM,a ceza verecek Hakimin Aklına Şaşarım 2 0 Yanıtla
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