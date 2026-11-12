Zeytinburnu'nda ATM'de bekleyen kişi, 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda ATM'de bekleyen kişi, 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı

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Zeytinburnu\'nda ATM\'de bekleyen kişi, 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı
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Zeytinburnu\'nda ATM\'de bekleyen kişi, 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı
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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde ATM'den para çekmek isteyen kişi, alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından tekmelenip yumruklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı şüphelilerin olaydan önce bir kadını rahatsız ettiği de görüntülere takıldı.

Zeytinburnu'nda ATM'den para çekmek isteyen kişi, alkollü olduğu öne sürülen 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin dakikalar önce bir kadını rahatsız ettiği de öğrenildi.

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM önünde bekleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 2 şüpheli, işlem için sırada bekleyen kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Görüntülerde, şüphelilerin saldırı anında yaşlı adamı darbederek yere düşürdüğü, ardından da yerde yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

Diğer yandan, aynı kişilerin olaydan önce yine aynı ATM'den işlem yapmak isteyen bir kadını rahatsız edip huzursuzluk çıkardıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Sümer MahallesiZeytinburnu3. SayfaİstanbulSaldırıŞiddetGüncelATMSon Dakika

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