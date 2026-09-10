Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 286 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dinlenen mağdurlardan M.A.Ö., iş vaadiyle tuzak kurulduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Diğer mağdurlar ise uyuşturucu kullanımı ve cinsel birlikteliklerin kendi rızalarıyla gerçekleştiğini söyleyerek şikâyetçi olmadıklarını bildirdi.

 ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Ersoy’un, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"UYUŞTURUCU KULLANMAYI REDDEDEN TEK KİŞİ BENİM"

Mağdur Melis Asena Özkan, "Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Meslek hayatımda hep liyakatli bir şekilde iş sahibi oldum, finans alanında. Nurullah Mahmut Dündar ile 2022’de tanıştım. 36 yıllık hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy’un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022’de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı. Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif’in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı. İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim. Salondaki kameranın fişini çektirdim. Yine ikinci gittiğimde de eve girer girmez kameranın fişini çektirdim. Üçüncü kez gittiğimde Dündar’ın beni kaydettiğini gördüm. Galerisine girdim. O geceye ait videolar vardı, hepsini sildirdim. Dördüncü kez de iş görüşmesine çağrıldım. Kendisi beni referanslarını çekmekle tehdit etti. 'Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak' dedi. Ben kendisini reddettim. Dündar sürekli kokain içiyordu. Bana teklif etti. Son görüşmemizde dişime sürmeye çalıştı, sonra ben geri kaçtım. Ersoy ile ikinci görüşmemdeki birlikteliğim kendi irademle olmuştur. Mehmet Akif’e operasyon düzenlendiğinde Dündar’ı gördüm. Bana rüşvet teklif edildi, 'Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye teklifler geldi. Çok zor durumda olduğum için iş istedim. İşim sebep gösterilerek ben o girdaba çekildim. Dördüncü görüşmeye kendi irademle gitmedim. İş vaadiyle ortama davet edilmemden şikayetçiyim" dedi. 

"MUTFAKTA İÇERKEN BANA YAKALANDILAR"

Mağdur Dilek Olgun ise, "Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Şikayetçi olduğum bir konu yok. Uyuşturucu madde kullandıklarını gördüm. Kimsenin kimseye zorla kullandırdığı yoktu. Ben zorlanmadım. Akif ketum bir adam. Mutfak kapalı alan. Ben evde 'Bunlar ne yapıyor?' diye baktım. Mutfakta içerken bana yakalandılar. Aleni olan bir durum değildi. Şikayetçi değilim" dedi.

"AKİF İLE CİNSEL BİRLİKTELİĞİM OLDU"

Mağdur Burcu Akyüz, "Ahmet Göçmez erkek arkadaşımdı. Sonrasında bu kişilerle tanıştım. Ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettim. O gün doğum günümdü. Mustafa’nın evinde görüştük. Alkol içtik, uyuşturucu da kullandık ama şikayetçi olacağım herhangi bir durum olmadı. Uyuşturucunun nasıl getirildiğini görmedim, evde vardı. Akif’le cinsel birlikteliğim oldu ama kendi isteğimle. Ahmet ile kendisi erkek arkadaşım olduğu için birliktelik yaşıyordum. Mehmet başka odadaydı. Bazı yakınlaşmalar oldu ama herhangi bir birliktelik olmadı. Uyuşturucu kullandım ama zorla değil" dedi.

"TOPLU CİNSEL İLİŞKİDE DAHLİM OLMADI"

Mağdur Buse Öztay, "Toplu cinsel ilişkide kesinlikle dahlim olmadı. Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddeyi Ahmet, Mehmet, ben ve Gizem, Gizem’in evinde kullandık. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı" dedi. Mağdur Dilara Yıldız ise, "Taner’in teknesine Buse ve Mehmet Akif’le seyahat amaçlı gittim. İlk gün uyuşturucu kullandım. Mehmet Akif getirmişti. Her şey rızamla oldu. Şikayetçi değilim" dedi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Güncel, Tuzak, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • osman şahin osman şahin:
    Vatan sever bunlar 12 0 Yanıtla
  • hayri selçuk hayri selçuk:
    “Veren razı alan razı desene”Hadi size hayırlı işler. 7 4 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Ak partili olmasına güvendi ama adalet artık hangi partiden olduğuna bakmıyor suçu kim işlemiş ona bakıyor 7 0 Yanıtla
  • Serkan Uluçay Serkan Uluçay:
    adana sw-nger partilerinde adananın çok günahını aldık beyler djdkfkf 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco’ya bir darbe de federasyondan Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy’de son antrenmanını yapan Roma’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık
Apple ilk katlanabilir iPhone’u tanıttı İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
15:50
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında Eşi için yeni pozlar verdi
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 17:05:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement