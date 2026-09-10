Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang, kiralık döneminin sona ermesinin ardından Napoli'ye döndü.

Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli'de Hollandalı futbolcunun Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Lang'ın kadroya alınmamasının arkasındaki nedenin ise takımın son antrenmanında yaşanan olay olduğu öne sürüldü.

YEDEK KALDIĞINI GÖRÜNCE ALLEGRI İLE TARTIŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Noa Lang, Arsenal maçı öncesindeki son taktik antrenmanda yedek kulübesinde olacağını fark edince Allegri ile sert bir tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerilimin tesislerde büyüdüğü ve yaşananların ardından kulüp yönetiminin de devreye girdiği belirtildi.

ARSENAL MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Yaşanan tartışmanın ardından Napoli yönetimi ile Allegri'nin aldığı karar doğrultusunda Noa Lang kadro dışı bırakıldı. Hollandalı futbolcu bu nedenle Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye dönen Lang'ın, Allegri ile yaşadığı bu gerilimin ardından takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.