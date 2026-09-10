Rusya, Kiev'i vurdu - Son Dakika
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Rusya, Kiev'i vurdu

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Rusya ve Ukrayna arasında son zamanda iyice tırmanan savaş had safhaya ulaştı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de pek çok noktaya hava saldırısı düzenledi. Şehrin birçok yerinden alevler yükselirken ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Son dönemdeki karşılıklı adımların ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar zirve noktasına ulaştı. Ukrayna'nın Rus topraklarına ve kritik tesislere yönelik düzenlediği İHA ve füze saldırılarının ardından Moskova yönetimi geniş kapsamlı misilleme operasyonu başlattı. Karşılıklı tırmanan bu hamleler, çatışmaların boyutunu yeniden en şiddetli seviyeye çıkardı.

KİEV'E PEŞ PEŞE HAVA SALDIRILARI

Misilleme kararı kapsamında Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki pek çok noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Füzeler ve kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen bombardımanda konutlar, kamu binaları ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü. Şehrin birçok yerinden dumanlar yükselirken, ilk belirlemelere göre saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıların ardından Kiev'de arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde hava saldırısı uyarıları ve güvenlik tedbirleri geçerliliğini koruyor.

Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

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