Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır - Son Dakika
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Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın istifa kararından haberinin olmadığını belirten Aziz Yıldırım, ''İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! İsmail Kartal görevinin başındadır.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan müsabakanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

''İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

İsmail Kartal'ın istifa kararından haberinin olmadığını belirten Aziz Yıldırım, ''İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! İsmail Kartal görevinin başındadır.'' dedi. 

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''HİÇ KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''HİÇ ÇEKİNMEM ALIRIM AMA...''

Oluşturulan kadro yapısı ve hedeflere değinen Aziz Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir." sözlerini sarf etti. 

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''HEPSİ F.BAHÇE'YE İHANET EDİYOR''

Yalan haberlere tepki gösteren Yıldırım, ''Fenerbahçeli'yim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! Hepinizi suçluyorum. 'Fenerbahçe transfer yapıyor' diyorsunuz, geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncular gitsin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyona, oyuncunun bir tanesinin 8 milyon bonservisi ödenecek, kendisi 4-4.5 alıyor. Hesap kitap zaman hepsini kullanmamız lazım. Yok hemen gitsin, şöyle yaptı diyorsunuz, kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru, ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya! Biz de baskı altındayız." açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''KAFASINA ŞİŞE ATTILAR!''

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın kafasına tribünlerden şişe atıldığını ifade ederek "Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hocanın kafasına suyla, 1-1'ken şişe attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu! Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı, 1 puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki! Levent oynadı, iyi oynadı mı, Bartuğ iyi oynadı mı! Söyleyin! O zaman nedir derdiniz! Oyuncu yok şu bu!"

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''DEVAM EDECEKSİN' DEDİM!''

İsmail Kartal'ın göreve devam edeceğini yineleyen Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz! Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldık. 18 yıl sonra bir hoca ve başkan başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp! İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın! Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz.'' şeklinde konuştu. 

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

''BEN AYRILANA KADAR GİDEMEZ!''

Aziz Yıldırım son olarak, ''Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez. İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam. Ben de olsam, bu stresi kaldıramayız yani. Böyle stres olmaz beyler! Samandıra'da aynı süreç devam edecek. Herkes açıklama yapılmadan önceki pozisyonuna geri dönsün." dedi. 

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Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    İSMAİL HOCAYA SAHİP ÇIKIN 20 10 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    bırak gitsin bu adam Fenerbahçeyi kaldıracak adam değil daha büyük teknik direktör lazım 11 13 Yanıtla
    Omer Uslu Omer Uslu:
    Teknik direktör zaten büyükte galiba fener küçük 3 9
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    hayır gitsin onunla olmuyor 7 10 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    sen ayrılamazsın biz kovarız Dicek 10 7 Yanıtla
  • Sinan Gülcan Sinan Gülcan:
    inşallah 3 3 Yanıtla
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