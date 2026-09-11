Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası yaşanan teknik direktör krizinde beklenen hamle Başkan Aziz Yıldırım'dan geldi. İstifa kararında ısrarcı olan İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ile yaptığı kritik telefon görüşmesinin ardından ikna edilerek görevine geri döndü.

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Dün akşam oynanan Roma karşılaşmasının ardından istifasını sunan İsmail Kartal, bugün gün içinde Sportif Direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kararının arkasında olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, göreve dönmeyeceğini belirterek ayrılık noktasındaki tavrını sürdürdü.

AZİZ YILDIRIM OLAYA DAHİL OLDU

Sürece akşam saatlerinde doğrudan müdahil olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adama olan güvenini ve desteğini bir kez daha yineleyen Yıldırım'ın, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin" diyerek İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu net duruşunun ardından kararından vazgeçen İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki görevine devam etme kararı aldı. Deneyimli hoca, cumartesi günü takımının başında antrenmanlara ve lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.