Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı - Son Dakika
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Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa etmiş, bugün sportif direktör Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede de kararının arkasında olduğunu belirterek göreve dönmemişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın akşam saatlerinde İsmail Kartal’la bir görüşme gerçekleştirdiği ve İsmail Kartal'a desteğini bir kez daha yinelediği belirtildi. Bu telefon görüşmesinin ardından İsmail Kartal'ın devam kararı aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası yaşanan teknik direktör krizinde beklenen hamle Başkan Aziz Yıldırım'dan geldi. İstifa kararında ısrarcı olan İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ile yaptığı kritik telefon görüşmesinin ardından ikna edilerek görevine geri döndü.

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Dün akşam oynanan Roma karşılaşmasının ardından istifasını sunan İsmail Kartal, bugün gün içinde Sportif Direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kararının arkasında olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, göreve dönmeyeceğini belirterek ayrılık noktasındaki tavrını sürdürdü.

Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

AZİZ YILDIRIM OLAYA DAHİL OLDU

Sürece akşam saatlerinde doğrudan müdahil olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adama olan güvenini ve desteğini bir kez daha yineleyen Yıldırım'ın, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin" diyerek İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu net duruşunun ardından kararından vazgeçen İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki görevine devam etme kararı aldı. Deneyimli hoca, cumartesi günü takımının başında antrenmanlara ve lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

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Son Dakika Spor Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı - Son Dakika
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