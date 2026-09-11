Balıkesir'de CHP'den kopan isimler Başkan Akın'ı eleştirince AK Parti'nin diline düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında siyasi dengelerin değişmesiyle dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri, yaklaşık 2,5 yıl birlikte yol yürüdükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bu kez meclis kürsüsünden eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay ise Yeni Partililerin Akın'a yönelik eleştirilerini kendi sözleriyle benzeterek, “Biz çayımızı içip müsaade isteyeceğiz herhalde. Aynı noktalara değindik” dedi.

YENİ PARTİ'DEN AKIN'A PEŞ PEŞE ELEŞTİRİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı ilk toplantısı, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen isimlerin çıkışlarıyla hareketlendi. Yeni Partili ilçe belediye başkanları ve bazı meclis üyeleri, daha önce aynı siyasi çatı altında birlikte çalıştıkları Ahmet Akın'ı çeşitli başlıklarda eleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın

Yeni Partili Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı da Akın'ın “Neden terk ettiniz?” sözlerine yanıt verdi. Bağcı, siyasal geçmişleri ve aidiyetleri üzerinden kimsenin kendilerine “ayar” veremeyeceğini savundu.

AKIN'DAN “BUGÜN BÖYLEDİR, YARIN...” MESAJI

Eleştirilerin ardından söz alan Ahmet Akın ise meclisteki siyasi değişime dikkat çekti. Akın, dün ayrı görülen insanların bugün yan yana gelebileceğini, bugün yan yana olanların da yarın farklı konumlarda bulunabileceğini belirterek, “Bugün böyledir, yarın ne olacağını kimse bilmez. Herkesin çok dikkatli, temkinli ve aklıselim olması lazım” ifadelerini kullandı.

Akın ayrıca farklı siyasi görüşlerin meclis için bir zenginlik olduğunu belirterek, “Yerelde hizmet, siyasette birlik” anlayışının önemine vurgu yaptı.

SAĞAY'DAN DİKKAT ÇEKEN “ÇAY” GÖNDERMESİ

Meclisteki tartışmaları takip eden AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay ise Yeni Partililerin Ahmet Akın'a yönelttiği eleştirilerin kendi eleştirileriyle aynı noktada buluştuğuna işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay

Sağay, “Meclisin yeni dönemi hayırlı olsun. Biz çayımızı içip müsaade isteyeceğiz herhalde. Aynı noktalara değindik” diyerek Yeni Parti'nin CHP'ye yönelik muhalefetine göndermede bulundu.