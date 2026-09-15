Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı

Hindistan\'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı
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Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Shivamogga bölgesinde lokanta ve meyve suyu dükkanlarına yönelik gıda denetimlerinde mide bulandıran bir tablo ortaya çıktı. İşletmelerde çürümüş ve küflenmiş meyveler bulunurken, yapay renklendirici kullanılarak hazırlandığı iddia edilen bayat kebaplar da tespit edildi. Denetimlerin ardından Tanu Juice Centre'ın iki şubesi mühürlendi, çok sayıda gıda ürünü laboratuvar incelemesine gönderildi.

Hindistan'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde çürümüş meyvelerden tarihi geçmiş içeceklere kadar çok sayıda uygunsuz ürün tespit edildi. Yetkililer iki işletmeyi mühürlerken denetimleri bölgedeki diğer işletmelere de genişletti.

DÜKKANDA ÇÜRÜMÜŞ VE KÜFLENMİŞ MEYVELER BULUNDU

Hindistan'da çeşitli lokanta ve meyve suyu dükkanları denetlendi. Ekiplerin kontrol ettiği bir meyve suyu merkezinde büyük miktarda bozulmuş ve küflenmiş meyve bulundu. Ürünlerin durumu üzerine yetkililer işletmeye yönelik işlem başlattı. Denetimlerin ardından iki mekan mühürlendi ve kapalı kalmaları yönünde talimat verildi.

Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı

BAYAT KEBAPLAR DA TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde dikkat çeken bulgular meyvelerle sınırlı kalmadı. Yetkililer, yapay renklendirici kullanılarak hazırlandığı iddia edilen bayat kebaplar tespit etti. Kebaplarda kullanılan malzemelerin niteliğinin ve gıda güvenliği standartlarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi için örnekler toplandı. Numuneler laboratuvar incelemesine gönderildi.

Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı

İŞLETMELERE 15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermeleri için 15 gün süre verildi. Yetkililer, belirlenen ihlallerin bu süre içerisinde giderilmemesi halinde disiplin cezası uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mühürlenen işletmeler ise kapalı kalacak. Laboratuvara gönderilen gıda örneklerinden çıkacak sonuçlar ve uygunluk raporları doğrultusunda işletmeler hakkında atılacak sonraki adımlar belirlenecek.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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