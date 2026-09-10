Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu - Son Dakika
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Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

Dusan Vlahovic\'in cezası belli oldu
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PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’e Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Beşiktaş, karara itiraz edecek.

Süper Lig'in 4. haftasındaki  Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar ile tartışan Dusan Vlahovic, ekranlara yansıyan el hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu.

VLAHOVIC'E 1 MAÇ CEZA

A Spor'da yer alan habere göre; Görüntüleri inceleyen PFDK, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Verilen ceza ile birlikte Vlahovic, yarın oynanacak Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Vlahovic için verilen cezaya itiraz edeceği ve Tahkim Kurulu'na gideceği belirtildi. 

BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş, Vlahovic'in disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, ''Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!'' ifadelerine yer verilmişti. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusan Vlahovic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Ahmet:
    baktınız adam içinizden gececek en güzeli böyle durdurmak 11 6 Yanıtla
  • Kubilay Gencturk Kubilay Gencturk:
    başka bir boyut olan işaretin bence cezası en az 2 maç ve üzeri olmalıydı... 6 9 Yanıtla
  • erhandurer@gmail.com [email protected]:
    hocam ne verirseniz veya ne yaparsanız onu alırsınız. bu iş böyle. 5 0 Yanıtla
  • Hüseyin Alpat Hüseyin Alpat:
    en az 4 maç ceza alması lazım 0 2 Yanıtla
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