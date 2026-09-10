Fenerbahçe\'nin Roma karşısındaki ilk 11\'i belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

DEV MAÇ SAAT 19.45'TE

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ

Fenerbahçe'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi; Tarık, Mert, Yiğit, Oppong, Semedo, Mimovic, Levent, Oğuz, Nene, İrfan, Lukaku.