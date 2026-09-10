Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe\'nin Roma karşısındaki ilk 11\'i belli oldu
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

DEV MAÇ SAAT 19.45'TE

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ

Fenerbahçe'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi; Tarık, Mert, Yiğit, Oppong, Semedo, Mimovic, Levent, Oğuz, Nene, İrfan, Lukaku.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    Galatasaraylı olarak bu akşam gönlümüz sizle Fenerbahçe. vurduğunuz gol olsun. 13 4 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    fener alır beyler. gs liyim 6 6 Yanıtla
  • Haluk Ceyhan Haluk Ceyhan:
    yine hüsrann hacı yolcu 6 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Roma 3 atar bu kadroya ! 5 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    beşlik olur 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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