Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray\'ın Sporting karşısında 90+8\'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı
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UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Sporting U19 ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların, maçın son anlarında yediği golün rakip takımın kendi yarı sahasından vurduğu uzun toptan geldiği görüldü.

UEFA Gençlik Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray U19, sahasında ağırladığı Portekiz ekibi Sporting CP U19 karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü şok golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY İKİ FARKI KORUYAMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray U19, oyunun kontrolünü eline alarak skorda üstünlüğü yakaladı. Genç temsilcimiz bulduğu gollerle maçı 2-0’a getirmeyi başarsa da konuk ekip Sporting, uzatmalarda önce farkı bire indirdi, ardından skoru eşitledi.

90+8'DE AKILALMAZ GOL 

Mücadelenin 90+8. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Sporting CP U19 forması giyen Diego Coxi, kendi yarı sahasından rakip ceza sahasına doğru uzun top gönderdi. Kalesinden açılan Arda Yılmaz, topu kontrol edemedi ve top doğrudan ağlara gitti. 

İşte o gol:

Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı
Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı
Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray, Sporting, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı - Son Dakika
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