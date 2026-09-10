Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

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İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada, oyuncu Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan'ın bulunduğu araca silah doğrultan sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli daha sonra tutuklandı. Korku dolu anlar, araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada, oyuncu Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan'ın bulunduğu araca silah doğrultan sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanan olayda, bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Sarıyer'de Katar Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

ARACINDAN İNDİ, SİLAH GÖSTERDİ

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine diğer sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak dışarı indi. Döngel ve arkadaşının bulunduğu araca yaklaşan şüpheli, silah göstererek tehditler savurdu. Bu anlar, araç içindekilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tehdit sonrası durumu polise bildiren Döngel'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, silahlı sürücüyü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika Trafik Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    TAM EMİN DEĞİLİM AMA SANATÇI VE OYUNCULARIN BAZILARI ÇOK ŞIMARIK VE NARSİST. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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