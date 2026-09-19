Argıncık Mahallesi'nde yangın paniği! Balkondaki mangal iki evin çatısını yaktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkonda yakılan mangaldan çıktığı öne sürülen yangında iki evin çatısı küle döndü.

İKİ KATLI EVİN ÇATISINI SARDI

Edinilen bilgiye göre olay, Argıncık Mahallesi 165. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. İki evin çatısı küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.