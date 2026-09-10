Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını açıkladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, kararın BAE'nin "artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri" nedeniyle alındığını duyururken, BAE'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildi.

"İLİŞKİLERİ KORUMAYA YÖNELİK TÜM YOLLAR TÜKENDİ"

Cezayir basınında yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükendiği belirtildi.

Açıklamada, Cezayir'in BAE'nin eylemleri karşısında "büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla" hareket ettiği ifade edildi. BAE tarafının dikkatini çekmek ve söz konusu davranışların doğurabileceği sonuçlar konusunda uyarmak için birçok girişimde bulunulduğu aktarıldı.

BAE'nin yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bu tutumun iki egemen devlet arasındaki ilişkiler açısından kabul edilebilir sınırları aştığı kaydedildi.

BAE BÜYÜKELÇİSİNE 48 SAAT SÜRE

Cezayir hükümetinin diplomatik ilişkileri kesme kararının resmi olarak BAE'ye bildirilmesi amacıyla, BAE'nin Cezayir Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Açıklamada, büyükelçiye alınan karara uyması ve Cezayir'i terk etmesi için 48 saat süre verildiği bildirildi.