Azerbaycan, Karadeniz'de İHA saldırısında 2 vatandaşının öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Azerbaycan, Karadeniz'de İHA saldırısında 2 vatandaşının öldüğünü açıkladı

Azerbaycan, Karadeniz\'de İHA saldırısında 2 vatandaşının öldüğünü açıkladı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de 'TEDY' adlı yük gemisine 9 Eylül'de düzenlenen İHA saldırılarında 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Yaralıların Ukrayna'nın Çernomorsk şehrindeki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Azerbaycan vatandaşlarının da görev yaptığı 'TEDY' isimli yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de seyreden 'TEDY' adlı yabancı yük gemisinin 9 Eylül tarihinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığı bildirildi. Saldırı neticesinde Azerbaycan vatandaşları Aslan Aliyev ile Asim Gasimov'un yaşamını yitirdiği, İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığı belirtildi. Tedavi altına alınan yaralıların Ukrayna'nın Çernomorsk şehrindeki bir hastanede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, diplomatik temsilcilikler ve ilgili ülkelerin yetkili kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Yaralı vatandaşların tıbbi süreçlerinin ardından ülkeye iadelerinin sağlanması, gerekli konsolosluk desteğinin verilmesi ve hayatını kaybedenlerin cenaze prosedürlerinin yürütülmesi amacıyla adımlar atıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar dilenen açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı da yinelendi. Açıklamada, askeri operasyonların devam ettiği veya güvenlik durumunun istikrarsız olduğu bölgelere seyahat edilmemesi, bu bölgelerde çalışılmaması ve söz konusu rotalarda faaliyet gösteren gemiler dahil ulaşım araçlarında görev alınmaması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Azerbaycan, Karadeniz'de İHA saldırısında 2 vatandaşının öldüğünü açıkladı - Son Dakika

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