Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor

Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasaları ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek daralırken, tokenlaştırılmış hisse senetlerine olan ilgi artıyor. DeFiLlama'nın araştırmasına göre 2026'da tokenlaştırılmış hisselerin piyasa değeri yüzde 140 artarak 2 milyar dolara ulaşacak. Likidite ve fiyat farkı gibi faktörler rekabeti belirleyecek.

Kripto para piyasaları ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek daralırken, tokenlaştırılmış hisse senetlerine yönelik ilgi de büyümeye devam ediyor. Son piyasa araştırmaları, tokenlaştırılmış varlıklarda rekabetin artık yalnızca ürün sayısı üzerinden değil; likidite, fiyat farkı ve emir defteri derinliği üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

DeFiLlama tarafından yayımlanan araştırmaya göre tokenlaştırılmış hisse piyasasının aktif piyasa değeri 2026 yılında yüzde 140’tan fazla artarak 814 milyon dolardan yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Araştırmada incelenen platformlar arasında Bitget’in 0,83 baz puanlık medyan alış-satış farkıyla dikkat çektiği ve emir defteri derinliği açısından güçlü sonuçlar verdiği belirtildi.

Tokenlaştırılmış hisselerde likidite yarışı

Tokenlaştırılmış hisselerin yaygınlaşmasıyla yatırımcıların yalnızca hangi şirket hisselerine erişebildiği değil, işlemlerin hangi piyasa koşullarında gerçekleştiği de daha önemli hale geliyor.

CryptoRank tarafından gerçekleştirilen analizde Nvidia, Microsoft, Meta ve Tesla gibi ABD şirketlerine bağlı tokenlaştırılmış ürünler karşılaştırıldı. Araştırmada Bitget’in rToken ürünlerinin farklı işlem büyüklüklerinde güçlü emir defteri derinliği ve düşük fiyat etkisi gösterdiği belirtildi.

TokenInsight tarafından yapılan başka bir değerlendirmede ise Bitget, incelenen beş büyük platform arasında 235 hisse piyasası ürünüyle ürün kapsamı açısından ikinci sırada yer aldı.

“Sadece kaç ürün sunduğunuz yeterli değil”

Bitget CEO’su Gracy Chen, tokenlaştırılmış piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken yatırımcıların yalnızca ürün çeşitliliğine değil, işlem kalitesine de odaklandığını söyledi.

Chen, tokenlaştırılmış varlıklarda likidite ve verimli işlem koşullarının giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, piyasanın büyümesiyle birlikte kullanıcıların platform tercihinde bu kriterlerin daha belirleyici olabileceğini ifade etti.

ABD piyasaları kapalıyken de işlem aktivitesi sürdü

Bitget’in açıkladığı verilere göre rToken ürünlerinde ağustos ayında dikkat çekici bir işlem hareketliliği yaşandı.

26 Ağustos’ta Nvidia’ya bağlı rNVDA ürününün günlük işlem hacmi 38,5 milyon dolara ulaşırken, 4 bin 200’den fazla kullanıcı toplam 112 bin 800 işlem gerçekleştirdi.

Şirketin verilerine göre işlem hacminin yüzde 36’sı ABD piyasalarının normal işlem saatleri dışında gerçekleşti. Bu tablo, tokenlaştırılmış hisse ürünlerinin geleneksel piyasa saatlerinin dışında da işlem görmesine yönelik talebin arttığına işaret ediyor.

Çoklu varlık altyapıları genişliyor

Kripto platformları da değişen yatırımcı davranışına göre altyapılarını genişletmeye çalışıyor.

Bitget, ağustos ayında profesyonel piyasa katılımcılarına yönelik likidite çözümlerini geliştirdiğini ve tokenlaştırılmış hisse senetleri ile farklı geleneksel finans ürünlerini aynı altyapıya dahil etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bu gelişmeler, kripto şirketlerinin yalnızca dijital varlık alım satımı sunan platformlardan çıkarak hisse senetleri, emtialar ve diğer tokenlaştırılmış finansal ürünlerin de bulunduğu daha geniş yapılara dönüşmeye başladığını gösteriyor.

Finansal eğitim tarafında UNICEF iş birliği

Bitget’in son dönemdeki çalışmalarından biri de UNICEF ile yürütülen finansal okuryazarlık programı oldu.

UNICEF’in Game Changers Coalition müfredatı kapsamında hazırlanan çevrim içi eğitim modülünde bütçeleme, kredi, borçlanma, faiz oranları ve blockchain teknolojisinin temel kavramları ele alınıyor.

Program kapsamında kısa video dersler, görsel içerikler ve testler bulunurken, eğitim UNICEF’in Agora platformu üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen de eğitim içeriğinde blockchain teknolojisinin temel kavramları ve finansal sistem içerisindeki rolüne ilişkin bilgiler paylaşıyor.

Rezerv oranı yüzde 122 olarak açıklandı

Bitget, ağustos ayında 45’inci Rezerv Kanıtı, yani Proof of Reserves raporunu da yayımladı.

Şirket, raporda toplam rezerv oranının yüzde 122 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Rezerv kanıtı uygulamaları, merkezi kripto platformlarının belirli varlıklara ilişkin rezervlerinin doğrulanabilmesine yönelik şeffaflık araçlarından biri olarak kullanılıyor.

Tokenlaştırılmış hisse piyasasının büyümesi, artan likidite rekabeti ve geleneksel finans ürünlerinin blokzincir altyapısına taşınması, kripto sektöründeki rekabet alanının giderek genişlediğine işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde platformların yalnızca kaç farklı varlık sunduğu değil; likidite, işlem kalitesi, şeffaflık ve altyapı kapasitesi de kullanıcıların ve kurumsal piyasa katılımcılarının değerlendirdiği temel kriterler arasında yer alabilir.

Bu içerikte yer alan değerlendirmeler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital ve tokenlaştırılmış varlıklar fiyat oynaklığı, likidite ve karşı taraf kaynaklı riskler içerebilir.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
“İmamoğlu maç izleyemeyecek“ iddiasına yalanlama geldi "İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
İtalyanlar, Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferini kabullenemedi İtalyanlar, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini kabullenemedi

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:22
Okan Buruk’u çılgına çeviren hakem için Galatasaray’dan olay karar
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
13:17
Tesislerde büyük kavga Noa Lang kadro dışı bırakıldı
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
12:07
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:41:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement