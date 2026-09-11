Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları - Son Dakika
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Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
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Özgür Özel'in "İçişleri Bakanlığı da yapar" sözleriyle desteklediği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında üç kadının ifadesi ortaya çıktı. Voleybol antrenörü Nilüfer Sezer sevgili olduklarını ve 726 bin TL "harçlık" aldığını anlatırken, belediye personeli Gülşah Çetin Gençlik Merkezi'ndeki "gizli oda"yı ve yakınlarının işe alındığını, avukat Elifnur Gürcü ise kendisine sevgili teklif edildiğini itiraf etti.

Özgür Özel’in daha önce “ İçişleri Bakanlığı da yapar” sözleriyle destek verdiği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, üç kadının verdiği çarpıcı ifadeler ortaya çıktı.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜNE "HARÇLIK"

Voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, Çiçek’le sevgili olduklarını beyan ederek yaklaşık 3-4 ay süren ilişkileri boyunca Ankara’daki otellerde buluştuklarını, uçak ve otel masraflarını Çiçek’in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin TL “harçlık” gönderdiğini anlattı.

BELEDİYE PERSONELİNE "ÖZEL İLGİ" 

Belediye personeli Gülşah Çetin ise Çiçek’in kendisine özel mesajlar gönderdiğini, kendisine yönelik ilgisi nedeniyle taleplerini karşılamaya devam ettiğini, kendisi ile yakınlarının belediyede işe alındığını ve özel görüşmeler için belediyeye bağlı Gençlik Merkezi’nin üst katındaki “gizli ve güvenli oda”nın kullanıldığını beyan etti.

AVUKATA "SEVGİLİLİK" TEKLİFİ

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve Çiçek ile whatsapp yazışmaları ortaya çıkan avukat Elifnur Gürcü ise Çiçek’in kendisine sevgili olmak istediğini söylediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesinde avukat olabilmek için WhatsApp üzerinden yazıştığını ifade etti.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ İLİŞKİYİ AÇIKÇA ANLATTI

Dosyadaki en açık anlatım Nilüfer Sezer’den geldi. Menderes Belediyesinde voleybol antrenörü olarak çalıştığı dönemde İlkay Çiçek’le tanıştığını anlatan Sezer, ilişkinin zaman içinde iş ilişkisinden duygusal birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Sezer, “2025 yılında ise İlkay Çiçek ile sevgili olmuştuk” diyerek ilişkiyi açıkça kabul etti.

Çiçek’in evli olduğunu bildiği halde ilişkinin devam ettiğini belirten Sezer, Çiçek’in kendisine sık sık mesaj attığını, tek görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderdiğini ve maddi olarak da destek olduğunu anlattı.

Nilüfer Sezer’in ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, MASAK kayıtlarına yansıyan para hareketleri oldu. Sezer, Çiçek’ten zaman zaman para istediğini, Çiçek’in de kendi hesabından bu paraları gönderdiğini söyledi. Banka transferlerinin açıklama bölümünde “borç” yazmasına rağmen gerçekte aralarında borç-alacak ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

Sezer, soruşturma kapsamında kendisine gösterilen yaklaşık 726 bin TL’lik para hareketini şöyle açıkladı: “Bu paralar şahsıma İlkay’ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır.” Paraları hiçbir zaman geri ödemediğini ve kişisel ihtiyaçları için kullandığını anlatan Sezer, paranın kaynağını ise bilmediğini söyledi.

EVLENDİKTEN SONRA DA PARA İSTEMEYE DEVAM ETMİŞ

Sezer, duygusal ilişkilerinin sona ermesinden sonra da para trafiğinin bir süre daha devam ettiğini öne sürdü. Belediyedeki görevinden ayrıldıktan ve daha sonra evlendikten sonra da maddi ihtiyacı olduğunda Çiçek’ten para istediğini söyleyen Sezer, Çiçek’in 2026 yılına kadar peyderpey ödeme yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Sezer, ek ifadesinde ise belediyelere yönelik soruşturmalar başladıktan sonra Çiçek’in kendisine banka üzerinden para göndermenin “sıkıntılı olacağını” söylediğini belirterek, ihtiyaç duyması halinde ödemeyi elden yapabileceğini söylediğini iddia etti.

"ANKARA’YA SON UÇAKLA GİDİP İLK UÇAKLA DÖNÜYORDU"

Sezer, Çiçek’le buluşmalarının nasıl gerçekleştirildiğini de anlattı. Çiçek’in Ankara programları olduğunda İzmir’den geç saatlerdeki Ankara uçağına bilet aldığını, taksiyle otele geçtiğini ve sabah da en erken uçakla İzmir’e döndüğünü söyledi.

Ankara’da genellikle İbis Otel’de kaldıklarını belirten Sezer, otel ve uçak giderlerinin Çiçek tarafından karşılandığını anlattı. Çiçek’in gerekli parayı kendi hesabına gönderdiğini, bilet ve otel ödemelerini ise kendisinin yaptığını öne sürdü.

Başka bir Ankara ziyaretinde ise havalimanında Çiçek’in şoförü Rıdvan tarafından karşılandığını, önce hastaneye götürüldüğünü, ardından Çiçek’le buluşarak başka bir otele geçtiklerini söyledi.

Nilüfer Sezer’in ifadesinde Çiçek’in evliliğine ilişkin kendisine söylediği sözler de yer aldı. Sezer, ilişkiyi bitirme gerekçesinin Çiçek’in evli olması olduğunu belirterek bir dönem eşinden ayrılmasını beklediğini anlattı.

Çiçek’in kendisine eşiyle ilgili olarak “Her şey bitti, sadece çocuklar için duruyorum” dediğini aktaran Sezer, ayrıca Çiçek’in “Belediye başkanı oldu, karısını unuttu derler diye boşanamıyorum” şeklinde konuştuğunu beyan etti.

BELEDİYE PERSONELİ SEVGİLİ GÜLŞAH ÇETİN'DEN “GİZLİ ODA” İTİRAFI

Soruşturma dosyasında belediye imkânlarının özel görüşmeler amacıyla kullanıldığı yönündeki en dikkat çekici anlatımlardan biri ise Gülşah Çetin’in ifadesinde yer aldı.

Çetin, İlkay Çiçek’i muhtarlığı döneminden tanıdığını, belediye başkanı olduktan sonra iş talebiyle makamına gittiğini söyledi. Görüşmenin hemen ardından Çiçek’in kendisine “Sohbetimiz çok hoştu, tekrar edelim” mesajı attığını ve yaklaşık 1,5 ay boyunca özel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı.

Çetin, Çiçek’in mesajlarda kendisine “bebeğim” diye hitap ettiğini ve tek görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderdiğini ifade etti.

“BANA ZAAFI OLDUĞU İÇİN TALEPLERİMİ KARŞILIYORDU”

Gülşah Çetin’in ifadesindeki en çarpıcı cümlelerden biri, Çiçek’le aralarındaki yakınlık nedeniyle karşılandığını söylediği taleplere ilişkin oldu. Çetin, Çiçek’e arkadaş kalmak istediğini söylediğini ancak buna rağmen kendisine yönelik ilgisinin sürdüğünü anlatarak “Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu.” dedi.

Çetin’in anlatımına göre bu süreçte önce erkek kardeşi Murat Çetin, ardından kız kardeşinin eşi Ümit Durmaz, kendisi ve annesi belediyede işe alındı. Böylece Çetin’in beyanına göre kendisi dâhil en az dört aile ferdinin belediyede işe alındığı soruşturma dosyasına yansıdı.

BELEDİYE PERSONELİ ANNESİNİN EVİNİ TEMİZLEDİ

Çetin’in ifadesi, belediye personelinin kişisel bir talep doğrultusunda özel bir konutta görevlendirildiğine ilişkin dikkat çekici bir anlatım da içeriyor.

Annesinin ayağının kırıldığı dönemde belediyede cami temizliğinde görev yapan personelin annesinin evine gönderilmesini İlkay Çiçek’ten istediğini belirten Çetin, belediyeye bağlı temizlik görevlilerinin “evde hizmet” kapsamında eve gelerek temizlik yaptığını söyledi.

Bu beyan, Çiçek’in kendisine yakın kişilerin özel taleplerinin karşılanmasında belediye personeli ve imkânlarının kullanıldığı iddiasını soruşturma dosyasının dikkat çeken başlıklarından biri haline getirdi.

GENÇLİK MERKEZİNİN ÜST KATINDA “GÜVENLİ ODA”

Gülşah Çetin’in ifadesindeki en çarpıcı bölümlerden biri ise Menderes Gençlik Merkezi’nde bulunduğunu anlattığı özel oda oldu. Çetin, Çiçek’le özel görüşmelerinin çoğunu burada gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Herkes orayı spor kompleksi sanıyor iken en üst katta gizli bir oda vardı.” dedi.

Çetin’e göre Çiçek bu odayı yalnızca kendisiyle değil, başka kişilerle yaptığı özel görüşmelerde de kullanıyordu. Odada küçük, siyah, tuşlu bir telefon bulunduğunu anlatan Çetin, Çiçek’in akıllı telefonunu odaya sokmadığını ifade etti. Çiçek’in kendisine odanın “böcek var mı diye sık sık kontrol ettirildiğini” ve buranın “güvenli oda” olduğunu söylediğini de beyan etti.

GİZLİ ODADA “BALYA BALYA PARA”

Çetin’in aynı odada tanık olduğunu söylediği başka bir olay ise soruşturmadaki para trafiğine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Çetin, odada bulunduğu sırada Mustafa Pala ve Rüzgar Sönmez’in geldiğini, onların da akıllı telefonlarını dışarıda bıraktığını söyledi.

Daha sonra içeri girdiğinde masa üzerinde dolar, euro ve Türk lirasından oluşan “balya balya para” gördüğünü beyan eden Çetin, konuşmalarda “Özdere otel” ifadesinin geçtiğini anlattı.

Bir süre sonra paraların siyah poşetlerle odadan çıkarıldığını söyleyen Çetin, Çiçek’e paraların kaynağını sorduğunda “O paralar bizim değil, ait olan yere gönderilecek” cevabını aldığını ifade etti.

Çetin ayrıca Çiçek’in şoförü Sergen’i çağırdığını, Sergen’in odadan para çantasıyla çıktığını ve sonrasında Çiçek’in bir meclis üyesini arayarak “Sergen ile gönderdim, seninkini al” dediğini duyduğunu beyan etti.

550 BİN TL’LİK PARA HAREKETİ

Gülşah Çetin, sağlık sorunları nedeniyle Çiçek’ten maddi destek istediğini de anlattı. Çiçek’in önce annesinin kullandığı hesaba 250 bin TL, daha sonra hastane masrafının yetmediğini söylemesi üzerine 300 bin TL daha gönderdiğini belirten Çetin, toplam 550 bin TL’yi sağlık harcamalarında kullandığını söyledi.

Çetin, bu paraların borç olduğunu ve daha sonra banka üzerinden ve elden geri ödeme yapmaya başladığını beyan etti. Ayrıca Çiçek’in kendisine bu ölçüde yardım etmesinin nedenlerinden birinin, daha önce gönderdiği duygusal içerikli mesajların eşine gösterilmesinden çekinmesi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

AVUKAT GÜRCÜ: SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ, İŞE GİREBİLMEK İÇİN YAZIŞTIM

Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan üçüncü isim ise avukat Elifnur Gürcü oldu. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Gürcü, İlkay Çiçek’le 2024 yerel seçimleri döneminde tanıştığını anlattı.

Çiçek’in belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisine Menderes Belediyesinde avukatlık teklif edildiğini söyleyen Gürcü, bir süre sonra Çiçek’in kendisine sevgili olmak istediğini söylediğini beyan etti.

Gürcü, bu teklifi “Kendisinin evli bir erkek olması sebebiyle böyle bir birlikteliğin iki tarafa da yakışmayacağını söyleyerek reddettim.” sözleriyle anlattı. Gürcü, WhatsApp yazışmalarında Çiçek’e karşı olumlu ve yakın bir üslup kullanmasının nedenini de açıkladı.

Menderes Belediyesinde avukat olarak çalışmaya devam etmek istediğini belirten Gürcü, Çiçek’in sevgili olma talebini açık biçimde reddetmesi halinde sözleşmesinin yenilenmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle mesajlarına olumlu karşılık verdiğini anlatan Gürcü “Nazik yazışmamın sebebi tamamen Menderes Belediyesine işe alınmam ile ilgilidir.” dedi. Gürcü, yaklaşık 1,5 ay belediyede çalıştığını, 1 Ocak 2026 itibarıyla kendisiyle yeni sözleşme yapılmaması üzerine işsiz kaldığını anlattı.

ÇİÇEK’İN GÖNDERDİĞİ ŞARKIYI BAŞKALARINA DA YOLLAMIŞ

Elifnur Gürcü ifadesinde Çiçek’in kendisine kendi sesiyle şarkı söylediği bir kayıt ve çeşitli videolar gönderdiğini de kabul etti.

Bu şarkıyı daha sonra Ezrail Kuruçay ve Ayşegül Demir’e gönderdiğini anlatan Gürcü, Kuruçay’a gönderme gerekçesini onu kıskandırmak, Demir’e gönderme gerekçesini ise Çiçek’in tutumunu bilmesini sağlamak olarak açıkladı.

Gürcü, sosyal medyada sevgili oldukları yönünde çıkan iddiaları ise kesin biçimde reddederek “Kesinlikle İlkay Çiçek’in sevgilisi ben değilim.” dedi.

ÜÇ İFADE, AYNI DOSYADA ÜÇ AYRI İLİŞKİ AĞINI ORTAYA KOYDU

Nilüfer Sezer, Çiçek’le sevgili olduklarını, Ankara’daki otellerde buluştuklarını ve yaklaşık 726 bin TL’yi “harçlık” olarak aldığını itiraf etti. Gülşah Çetin, Çiçek’in kendisine özel mesajlar gönderdiğini, kendisi ve yakınlarının belediyede işe alındığını ve Gençlik Merkezi’ndeki “gizli oda”da özel görüşmeler yaptıklarını anlattı. Elifnur Gürcü ise Çiçek’in kendisine sevgili olmayı teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini, belediyedeki işini sürdürebilmek için mesajlarına olumlu karşılık verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, İlkay Çiçek, Seferihisar, Özgür Özel, Voleybol, Gençlik, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Seferihisar Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Akif Karahan Akif Karahan:
    Bunların hâlâ peşinden gidenlere acıyorum. Rabbim yardımcınız olsun 7 1 Yanıtla
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