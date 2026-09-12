Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler - Son Dakika
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Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk\'ten kardeşine olay sözler
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması öncesi konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çok sert ifadeler kullandı. Kardeşini cezaevinde ziyaret etmediğini söyleyen Tuğberk, "Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması" dedi. Tuğberk ayrıca duruşmada 3 kişinin tanık olarak dinlenmesi için dilekçe verdi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması öncesinde sessizliğini bozdu. Tuğberk, kardeşiyle ilişkisini bitirdiğini belirtirken annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını istedi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu hakkında ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026'da başlanacak.

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

"HERHANGİ BİR KARDEŞLİĞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İlk duruşma öncesinde Show Haber'e konuşan Tuğberk Yağız Gülter, kardeşi Tuğyan'ı cezaevinde hiçbir şekilde ziyaret etmediğini söyledi. Tuğberk, duruşmaya hangi duygularla katılacağını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?"

"SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALKSIN"

Tuğberk, kardeşiyle yaşadığı sorunların annesinin ölümünden önce başladığını da belirtti. Güllü'ye yönelik tavır ve davranışların geçmişte aralarında birçok kez tartışmaya neden olduğunu söyledi. Tuğberk, "Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" dedi.

ÜÇ KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ 

Gerçeğin açığa çıkması için çabaladığını ifade eden Tuğberk, duruşmada tanık olarak avukat Burçe Gözeler, Güllü'nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini kaydetti.

TEYZESİNİ DE DURUŞMADA YANINDA İSTEMİYOR

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında teyzesine de değindi. Duruşma günü teyzesini yanında istemediğini belirten Tuğberk, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" ifadelerini kullandı.

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Cinayet, Magazin, Güncel, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Güllü Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler - Son Dakika

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