Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı - Son Dakika
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Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

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KKTC'nin Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemisinde kaybolan Özgür Gönül'ün facia sırasında kaydettiği son video soruşturma dosyasına girdi. Gönül'ün ailesine gönderdiği görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı. Polis, görüntünün bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye bildirdi.

Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir delil ortaya çıktı. Kayıp Özgür Gönül'ün gemi batarken kaydettiği görüntüler, facianın yaşandığı anlara ışık tuttu.

KAYIP YOLCUNUN SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" gemisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği video soruşturma dosyasına girdi. Gönül'ün gemi batarken ailesine gönderdiği görüntülerde, içeride yaşanan panik anbean yer aldı. Görüntülerde dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise geminin sol kızağının kırık olması oldu.

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

GEMİNİN SOL KIZAĞININ KIRIK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği görüntü, gemide facia yaşanırken içerideki durumu gözler önüne serdi. Görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı. Kayıp yolcunun facia sırasında kaydettiği video, yürütülen soruşturmanın da önemli parçalarından biri haline geldi. Video kaydının içeriği mahkeme tutanaklarına da geçti.

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

Filo Jet gemisinin batmasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşmada soruşturmada elde edilen bulguları mahkemeye aktaran Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin facia sırasında ailesine gönderdiği video kaydının dosyaya girdiğini açıkladı. Mannaş, söz konusu görüntülerde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı.

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

VİDEO BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında dosyaya giren video üzerinde teknik inceleme de başladı. Polis Müfettiş Muavini Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye bildirdi. Böylece Özgür Gönül'ün gemide yaşananları kaydettiği görüntüler, Filo Jet'in batmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın incelenen delilleri arasına girdi. Özgür Gönül ise facianın ardından halen kayıp durumda.

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

Güncel, Kıbrıs, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika KKTC Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş! Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı - Son Dakika

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