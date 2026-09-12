İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika
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İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 5 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Polis, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika
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