İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Beşiktaş'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 5 yolcunun yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika
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