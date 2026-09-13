Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti - Son Dakika
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Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

Apple\'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
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Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo, Tayvan'da ön siparişe açılmasının ardından yalnızca 2 dakikada tükendi. Yoğun ilgi gören modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 999 TL olarak açıklandı.

Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo, ön sipariş sürecine hızlı başladı. Yüksek fiyat etiketine rağmen tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği telefonun sınırlı stokları kısa sürede tükendi.

Tayvan'ın önde gelen GSM operatörlerinden gelen bilgilere göre iPhone Duo için ayrılan stoklar, ön sipariş sistemlerinin açılmasından yalnızca 2 dakika sonra tamamen tükendi.

IPHONE DUO İÇİN SADECE 2 DAKİKA YETTİ

Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yaptığı iPhone Duo, yeni iPhone ailesinin en fazla dikkat çeken modellerinden biri oldu.

Çevrim içi satış kanallarında sınırlı stokla ön siparişe açılan cihaz için tüketiciler adeta yarıştı. Tayvan'da operatörlerin elindeki iPhone Duo stoklarının 2 dakika içinde tükendiği bildirildi.

Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

Yeni nesil modeller için yapılan toplam ön sipariş kayıtlarının da bir önceki seriye kıyasla yaklaşık üç kat arttığı belirtildi.

IPHONE 18 PRO MAX EN ÇOK İLGİ GÖREN MODEL OLDU

iPhone 18 Pro serisinde ise tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği model iPhone 18 Pro Max oldu.

Depolama seçeneklerinde 256 GB ve 512 GB modeller öne çıkarken, renk tercihlerinde bu yıl sunulan Bordo ve Buz Mavisi seçenekleri yoğun talep gördü.

IPHONE 18 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI 137 BİN 999 TL

Apple'ın Türkiye için açıkladığı fiyatlara göre iPhone 18 Pro 137 bin 999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı depolama kapasitesine göre 137 bin 999 TL ile 243 bin 999 TL arasında değişirken, iPhone 18 Pro Max'in fiyatı 149 bin 999 TL'den başlayarak 255 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

IPHONE DUO'NUN TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Cihazın 256 GB modeli 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL, 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketi taşıyor.

iPhone Duo, böylece Apple'ın Türkiye'deki en yüksek fiyatlı telefonlarından biri olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

YÜKSEK FİYAT TALEBİ DURDURMADI

Yeni modellerde kullanılan gelişmiş çiplerin de etkisiyle fiyatlarda belirgin bir yükseliş yaşanmasına rağmen tüketicilerin ilgisi güçlü kaldı.

Özellikle Apple'ın ilk kez katlanabilir ekranlı bir model sunması iPhone Duo'yu serinin en dikkat çeken cihazlarından biri haline getirdi. Tayvan'daki ilk stokların yalnızca 2 dakikada tükenmesi, modele yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Tayvan, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Bize ne Tayvandan. Türkiye olsa tamam dünya geneli olsa tamam da Tayvan ne alaka. bizde neredeyse araba parası. 6 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Yani Hakan Ben, 2.000 dolarlık malı 230.000’e satan sistemi sorgulamak lazım :) 2 0
  • 123612e6 123612e6:
    malmısın. hakoo. neredeyse değil 2 adet Renault alırsın. 4 ad motorsiklet. 6 asgari ücret maaşı. 10 emekli maaşı. şimdi Anlı'ya bildim mi. dileğim türkiye de üretsin 5 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Popüler kültür köleliği....koyun içgüdüsü 5 0 Yanıtla
  • Fırat bilim Fırat bilim:
    yok artık Türkiye istersen daire arsa karşılık takas yaparız bu bizim memleket açgözlü olmuş resmen dünya da 100 ile 120 bin tl bizim ülke de 230 bin satılacak kafayı yemiş yeminle 3 0 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    yazıklar olsun,bir askeri ücretli gönlünce bir telefon olabilmek için bir yıl maaşına dokunmaz ise anca alabiliyor 2 0 Yanıtla
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